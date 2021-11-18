将搭载骁龙 8 Gen1，联想手机陈劲暗示：摩托罗拉 edge X 已拿到合规上市前的三个证件

IT之家 11 月 18 日消息，今天下午，联想中国区手机业务部总经理陈劲 @神奇的劲哥 表示，手机要合规上市，需要哪些最重要的证件？同时拿到三个证书，才能拿到网标，获准上市。

@神奇的劲哥 微博暗示，摩托罗拉新手机已经进网了。

3C 安全报告（CCC） 说明手机是符合国家质量安全要求，国家质量认证中心颁发。

无线电型号核准证 （SRRC） 证明手机使用的无线频率符合国家规定，无线电管理局颁发。

进网许可证 （CTA） 对手机进行全面的性能测试，这是相对需要长周期的认证，工信部颁发，也基本是最后一个证件。

联想此前宣布将推出摩托罗拉 edge X 新机，有望首发高通最新一代旗舰处理器 SM8450（爆料名称为骁龙 8 Gen 1）。该机此前已入网工信部，型号为 XT2201-2。

从图中可以看到，摩托罗拉 edge X 采用了椭圆形的后置镜头模组，竖排三摄设计，有一定凸起，并且证件照偏蓝，而下方爆料的渲染图为灰色，可能该机拥有两款配色。

IT之家了解到，此前有海外博主曝光了 Moto Edge X 的参数详情，该机在海外命名为 Edge 30 Ultra，型号为 XT-2201，内部代号为“Rogue”（外部代号为“HiPhi”）。

据悉，该机将搭载全新的高通 sm8450 旗舰平台，提供 8/12GB LPDDR5 内存以及 128/256GB UFS 3.1 闪存，采用 6.67 英寸 1080P + 分辨率 144Hz 刷新率的 OLED 打孔屏，通过 HDR 10+ 认证。

此外，该机前置镜头为 60MP，后置采用 50MP 主摄（OV50A，支持 OIS）+50MP 超广角（S5KJN1）+2MP 景深（OV02B1B）三摄配置。

值得一提的是，该机内置了 5000mAh 电池，支持 68W（严格来说是 68.2W） 有线快充，可在 15 分钟内充至 50%，35 分钟充满 100%。

其他方面，该机预装基于 Android 12 的 MYUI 3.0 系统，采用塑料外壳，支持 IP52 级防水防尘，保留 3.5mm 耳机孔，还配备立体声扬声器，支持蓝牙 5.2，Wi-Fi 6 等。