消息称 Keep 计划明年 1 月递交招股书，最早有望 5 月上市

11 月 18 日晚间消息，运动科技公司 Keep 计划在 2022 年 1 月向香港联交所提交上市申请文件，并有望最早在 5 月完成上市进程，不过在内部认为更加符合预期的时间是 8 月。对于此消息，Keep 方面未给予明确回复。

一位知情人士表示，Keep 原本寻求赴美上市，并希望在今年第三季度完成 IPO，但随后由于环境变化，许多寻求赴美上市的科技公司暂缓了上市进程，Keep 也是其中之一。

今年 10 月底，Keep 重启了上市的准备工作，寻求到香港联交所主板上市。“预计在 1 月交招股书，在获得相应审批后，最早有望 5 月上市，不过内部的预期是在 8 月实现 IPO。”该人士说。

一位熟悉港股的人士谈及 Keep 在香港上市的前景，鉴于港股尚未有类似于 Keep 这样的标的，预期 Keep 会受到投资者的欢迎，获得比美股更高的估值。“此前计划赴美上市之时，Keep 在内部进行了小范围的期权激励，现在重启上市，对于获得激励的员工是利好。”一位内部人士说。

Keep 的核心业务包括课程内容、会员订阅以及智能硬件等消费品销售，最近，Keep 正计划加大在课程内容上的投入，并将 IP 课程的打造上升到战略级层面。

今年 1 月，Keep 对外宣布完成 3.6 亿美元 F 轮融资，据报道，Keep 的投后估值达 20 亿美元。自 2015 年 2 月 4 日上线至今近 6 年时间里，Keep 已累计进行 8 轮融资，获得超过 6 亿美元。当时的官方信息显示，据当时的官方信息，Keep App 的用户数超过 3 亿；会员数量已突破 1000 万。