Keep 回应上市地从美国改为中国香港传闻：不予置评

IT之家 11 月 3 日消息，今日下午，有消息称，社交应用 Keep、Soul 和酷家乐考虑赴香港 IPO（首次公开招股），而非美国。

据新浪，Keep 方面对此回应称：不予置评。

IT之家了解到，今年上半年就有类似消息称 Keep、货拉拉、喜马拉雅等厂商欲将上市地从美国改为香港。根据之前的报道，在放弃赴美上市计划后，在线音频分享平台喜马拉雅已于今年 9 月向香港联交所提交上市申请。

此外，还有消息称货拉拉、小红书和地平线机器人（Horizon Robotics）等均在考虑同样的举措。

资料显示，Keep 团队于 2014 年 10 月成立，11 月完成 300 万人民币天使融资，2015 年 3 月获得 Ventech 和 BAI 500 万美金 A 轮融资，2016 年 3 月完成 Morningside、GGV 领投的 3200 万美金 C 轮融资，2016 年 8 月完成腾讯 C+ 轮战略投资。

另外，相关数据显示，截至 2021 年 3 月，Keep 累积 3 亿用户，600 万 DAU，4000 万 MAU。Soul 原计划赴美融资 1.98 亿美元，但似乎在今年 6 月份搁浅了该计划。目前，该公司正与潜在顾问商讨赴香港 IPO 事宜。