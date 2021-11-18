集邦咨询：元宇宙概念将推升 2022 年 VR/AR 装置出货量至 1202 万台

IT之家 11 月 18 日消息，今日 TrendForce 集邦咨询发布了 2022 年 VR/AR 装置出货量预测。报告表示，随着元宇宙概念的推出，将推动更多厂商投入虚拟世界的建设，社群交流、游戏娱乐、内容创作、虚拟经济以及工业应用等领域都会是近年来发展的重心。用户端所使用的 VR/AR 装置的普及，将是元宇宙产业发展的关键。

TrendForce 预计，2022 年全球 VR/AR 装置出货量至 1202 万台，年增长率达到 26.4%。其中，Oculus 和微软，将分别占据消费与商用市场的领先地位。

报告指出，产品售价与系统方案整合将是现在 VR/AR 分别于消费与商用市场的成功关键，也是领先厂商能保持竞争优势的主因。从消费市场上看，相关从业者可能采取补贴硬件的策略加速提高产品使用基数，通过低价、高规格的 VR/AR 产品来提升市场渗透率。集邦咨询预计 Oculus Quest 系列产品明年市占率或提高至 66%。

IT之家了解到，从商用市场来看，由于远距交流、多人协作、数位孪生等应用服务的发展，也提高企业采用 VR/AR 装置的意愿。其中，微软的 HoloLens 2 成为今年少数出货量超过 20 万台的商业用 AR 装置。