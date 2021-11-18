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《英雄联盟》选手变动：FPX.Tian 离队，iG.The Shy 合同结束

2021/11/18 18:51:47 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 11 月 18 日消息，随着年底的到来，各个战队在转会期期间也迎来了一波新的换血。FPX 电子竞技俱乐部昨日发文宣布，Nuguri（장하권，中文名张夏权）选手正式离队；今日宣布 Tian（高天亮）正式断开连接。

Tian （高天亮）2017 年出道于 YM，职业生涯先后效力过 YM、SN、FPX，和 FPX 一起夺得了 2019 年全球总决赛冠军，并荣膺当年世界赛决赛 FMVP！

除此之外，iG 电子竞技俱乐部的 The Shy 也宣布：“我和 INVICTUS GAMING 的合同已到期。感谢一直以来为团队辛勤付出的每一位成员！ 我正在与 IG 积极地协商，2022 年我会努力成为一名更优秀的选手。加油！”

TheShy 选手 2017 年 5 月加入 iG，他曾与团队一起为 LPL 捧回第一座 S 赛奖杯，S8 的天神下凡、S9 的天使降临…… 姜承録选手给大家带来过太多的惊喜。

除此之外，UP 也官宣 Smlz（韩金）即日起正式转为自由选手。

IT之家了解到，GEN 战队也官宣教练 Lyn 将离开队伍，NS 官宣与 Kellin 选手的合约结束，LSB 官宣 Dove 选手转上单位加盟，DIG 官宣辅助选手 Biofrost 加入队伍，GG 官宣前 TSM 下路选手 Lost 转会至 GG，IMT 官宣 WildTurtle 时隔六年回归且野辅选手留队。

《英雄联盟》转会期到来，FPX 宣布 Nuguri 离队

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关键词：英雄联盟电竞IGFPX

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