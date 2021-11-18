中星微“星光智能三号”芯片提前进入量产：新一代自主研发视频编解码芯片

集微网消息，11 月 18 日，中星微官方宣布，由中星微自主研发的双模编解码芯片 ——“星光智能三号”已完成功能测试，提前进入量产。

▲ 图片来源：中星微

“星光智能三号”芯片是目前国内自主创新的新一代视频编解码芯片，一次流片成功，功能测试进展顺利，所有技术指标均达到设计要求。“星光智能三号”不仅能满足 SVAC 国标市场前端摄像机和边缘端解码/转码及智能分析的要求，在通用 H.265 市场也有很强的竞争力，能够兼顾国内和国际市场的需求。

”星光智能三号”目前已经完成了芯片功能测试，实现了视频编码，视频解码、视频转码等产品方案的参考设计，全部模块性能指标均达到设计要求，成功进入量产阶段。目前客户订购踊跃，已获得数十万片采购定单。中星微已与国家电网、中国移动、中国电信、大华股份等多家用户单位签署了战略合作协议。

据悉，安防市场从 2020 年下半年起开始“缺芯”，在低端市场尚有部分厂商可填补，而在中高端市场尚无能稳定出货且具有高性价比的厂商，采用 SVAC/H.265 双模编解码器的“星光智能三号”将填补这部分市场空白。“星光智能三号”明年一季度进行大规模量产后，将进一步解决“卡脖子”问题，实现国产芯片的替代。