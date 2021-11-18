特斯拉在美国召回 7600 辆 Model X/S 汽车：安全气囊存在隐患

北京时间 11 月 18 日晚间消息，据报道，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）今日宣布，特斯拉将在美国召回 7600 辆电动汽车，原因是司机的安全气囊缓冲在部署过程中可能会破裂。

NHTSA 称，驾驶员座位的安全气囊可能在展开时撕裂，导致无法在碰撞发生中充分保护驾驶员，并增加受伤的风险。

文件显示显示，此次召回涉及部分 2021 年生产的 Model X 和 Model S 车型。

今年 2 月，特斯拉曾宣布，将召回 134951 辆 Model S 和 Model X 电动汽车。这些车辆的触摸屏系统存在问题，可能导致摄像头图像消失，挡风玻璃除雾和除霜系统失灵，从而降低司机在恶劣天气下的能见度。

6 月 2 日，特斯拉宣布在美国召回近 6000 辆电动汽车，原因是刹车卡钳螺栓可能松动，从而导致轮胎压力损失。

6 月 3 日，特斯拉在美国又宣布两起新的召回事件，以解决安全带问题。其中一起召回涉及 5530 辆电动汽车，包括 2018 年至 2020 年生产的 Model 3 电动汽车，以及 2019 年至 2021 年生产的 Model Y 电动汽车，主要因为“将前排座椅肩带固定到 b 柱上”的紧固件可能没有正确连接。

另一起召回涉及 2019 年至 2021 年生产的 2166 辆 Model Y 电动汽车，主要因为固定第二排左右安全带牵引器的紧固件可能没有正确连接。