Epic 喜加三：《永不孤单》等免费领取，下周赠送《猎人：荒野的召唤》

IT之家 11 月 19 日消息，又到了新一周的 Epic 免费领环节，本周不是一款游戏，而是三款。

据IT之家网友 @肖战割割 投稿，Epic 已可免费领取《Guild of Dungeoneering（地下城工会）》《永不孤单》《KID A MNESIA EXHIBITION》三款游戏，截止时间为 11 月 26 日 0 点，下周将赠送《猎人：荒野的召唤》。

IT之家了解到，《Guild of Dungeoneering（地下城工会）》是一款有着独特机制的回合制地下城探索卡片战斗游戏：玩家并不是控制英雄们，而是需要在他们的周围建立地下城。

通过使用从工会卡组（Guild decks）中抽出的卡片，玩家将摆放下地下城房间，怪物，陷阱，当然还有战利品。与此同时，玩家的英雄将自己做出去哪里以及与什么进行战斗的决定。

《Guild of Dungeoneering（地下城工会）》：点此领取

《KID A MNESIA》是一款为了纪念 Radiohead 的作品，是一个狂热的梦想空间，一座由其中的艺术与生物组建成的大厦，它来自于那些被发掘出的 20 多年前，Radiohead 出品的《Kid A》以及《Amnesiac》的词曲，这些内容现已被重新组合，并赋予全新的变异生命。

《KID A MNESIA》：点此领取

《永不孤单》是一款与阿拉斯加土著居民因纽皮雅特人（Iñupiat）一族合力进行开发，以一个世代传承的传说故事为基础而打造的氛围十足的解谜平台游戏。

在单人游戏模式中同时引导两个角色，或与朋友一起合作，跋涉在冰冻的苔原上，跃过险恶的浮冰，游过水下的洞穴，同时面对既陌生又熟悉的敌人。

《永不孤单》：点此领取