耐克进入“元宇宙”：在 Roblox 上建立“耐克乐园”

北京时间 11 月 19 日早间消息，据报道，耐克周四披露了一个在 Roblox 视频游戏平台上仿照其总部建立的虚拟世界，成为首批进入“元宇宙”的大品牌之一。

这个数字空间名为“耐克乐园”（NIKELAND），玩家可以利用特制的耐克产品装扮自己的化身，并向所有 Roblox 用户免费开放。

玩家目前可以在该平台上运行《Tag》、《The Floor is Lava》和《Dodgeball》等游戏，创作者也可以利用互动体育材料设计自己的迷你游戏。

在 Facebook 更名为 Meta 后，元宇宙成为科技行业的热词，它指的是一个共享的虚拟世界，人们可以在其中以化身的方式彼此互动，观看音乐会，并进行数字购物。

市场研究公司 Strategy Analytics 预计，2021 的全球元宇宙市场规模有望达到 61.6 亿美元，2026 年则会达到 416.2 亿美元。

耐克说：“我们以耐克的全球总部为背景，在 Roblox 的沉浸式 3D 空间中开发这个定制的世界，目标是将体育和游戏融入日常生活。”

访客可以在耐克乐园里使用移动设备上的加速计将线下运动转化成在线游戏中的动作，从而在数字空间中实现栩栩如生的动作。