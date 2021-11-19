《饥荒：联机版》x《泰拉瑞亚》以眼还眼更新现已发布

IT之家 11 月 19 日消息，《饥荒》开发商科雷娱乐宣布，《饥荒：联机版》与 Re-Logic 开发的《泰拉瑞亚》的联动合作“以眼还眼”更新现已发布。

前段时间，《泰拉瑞亚》开发团队在庆祝游戏十周年的时候在网上发了一个问答帖。庆祝《泰拉瑞亚》10 周年, 有人在帖子里问了一个简单的问题。如果能和任何一个游戏合作，会选择哪个游戏？有网友提到了《饥荒》。

于是，科雷娱乐联系到了 Re-Logic，双方一拍即合，开始开发“以眼还眼”更新。

眼球奇观

在游戏世界的某个角落，冒险家们可能会遇到神秘的泰拉瑞亚物品。通过它，玩家将能遇到头目恐怖之眼，（《泰拉瑞亚》中的克苏鲁之眼--永恒领域视角下的变体），该首领自带《泰拉瑞亚》主题的背景音乐。

老练的冒险家们可以召唤双子魔眼来增加游戏的挑战。每个头目都装备独有的吸睛道具，此外，我们还雕刻了这些头目的新塑像，让你尽情炫耀辉煌战果。

偷偷看一眼这里

新增一个需要关爱的小动物、一个新的食物来满足冒险家对乳制品的需求、还有几个新的烹饪锅食谱供你大饱眼福。

永恒风格

在《饥荒联机版》中加入了若干《泰拉瑞亚》物品皮肤，以及一个由《泰拉瑞亚》旅商启发的 3 件套人物皮肤。这些是“以眼还眼”更新的独占内容，这些物品皮肤不能购买，只能用线轴编织。

IT之家了解到，在 12 月的下一次更新来临前，玩家登录游戏即可获得泰拉瑞亚箱子，打开就有 6 个免费的优雅皮肤。