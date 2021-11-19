美国多州检方宣布调查 Instagram，指控 Meta“剥削少儿牟利”

北京时间 11 月 19 日早间消息，据报道，美国多个州总检察长组成的一个跨党派联盟昨日宣布，已对美国社交网络巨头 Facebook（即 Meta）展开调查，调查内容是在有可能造成身心损害的情况下，该公司向青少年用户推广旗下社交工具 Instagram。

在 Meta 因社交平台处理少儿或青年的问题面临各方面的审核和质疑之际，上述联盟通过一份电子邮件声明表示，他们将会调查该公司是否违反了美国的消费者保护法律，将青少年用户置于危险之中。

马萨诸塞州总检察长穆拉・亨利（Maura Healey）在一个新闻通稿中表示，Meta 没有在他们的社交平台上保护青少年儿童用户，他们选择了置若罔闻，在某些情况下，他们更是使用了一些平台操纵手段，给青少年在身体和心理健康方面构成了“真实的威胁”，他们实际上是“为了利润剥削少儿”。

Meta 公司发言人通过一份声明回应称，美国多个州检察长联盟对本公司提出的指控是虚假的，体现出对公司运作事实存在“深度误解”。

这位发言人表示，在互联网上保护青少年构成挑战，这个挑战涉及到整个行业，而在在许多应对方面本公司领先于同行业，其中包括打击网络霸凌、帮助那些有自杀自残倾向、或是饮食紊乱症的青少年。

该公司补充说，内部团队正在继续开发各种有关青少年用户的家长监管控制功能，并探索按照默认的方式，向少儿用户提供和真实年龄完全挂钩的社交网络服务。

Instagram 是 Meta 公司四大移动社交工具之一。和其他社交媒体一样，该工具有明确的规定，禁止 13 岁以下的少儿用户注册加入平台，不过该公司也承认，平台上实际存在被禁止的少儿用户。

之前，Instgram 曾经准备开发一个少儿版产品，但是遭到了外界强烈反对。九月份，该公司对外宣布已经暂停了开发少儿版本的计划。

在 Instagram 宣布暂停计划之前，美国一家权威财经媒体引述了 Facebook“吹哨人”兼前员工弗朗丝・霍根（Frances Haugen）披露的大量公司内部文件，进行了揭露报道。证据表明，Meta 非常清楚 Instgram 这款社交工具已经对少女用户群体产生了精神健康方面的损害。

Meta 则反驳说，被霍根披露的内部文件，被用来描绘一幅有关该公司实际运营和工作的“虚假图画”。

在过去几个月的时间里，美国 40 多个州的总检察长联名向 Meta 写信，要求该公司放弃开发以少儿用户为目标群体的社交媒体产品。另外，美国一些国会议员也对 Meta 提出了质疑。