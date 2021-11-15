大战元宇宙，除了隐私口水战，苹果与 Meta 将在更多领域对决

11 月 15 日消息，苹果发布的隐私更新影响了 Meta 的广告业务，而 Meta 也在批评苹果的应用商店政策。然而，知名科技记者马克・古尔曼 (Mark Gurman) 认为，这两家公司在其他领域的竞争也将升温，包括可穿戴设备、智能家居设备以及 AR/VR 等方面。

在过去十年里，苹果的主要竞争对手始终被认为是谷歌，这两家公司在智能手机、移动操作系统、网络服务和家用设备领域针锋相对。然而，在未来十年，更激烈的竞争可能在苹果与 Meta 之间展开。这两家科技巨头之间的对决已经初现端倪，主要是在隐私问题上。

苹果首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）批评 Meta 首席执行官马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）处理用户信息的方式不当。苹果甚至开发了新的隐私和健康功能，许多行业观察人士认为这些功能就是针对 Meta 的业务。而 Meta 则批评苹果应用商店政策，包括其收取的高额佣金费率，以及苹果对手机游戏和虚拟活动方面的立场。

但所有这些都不能与幕后正在酝酿的更激烈竞争相比，双方真正的对决将围绕 AR/VR 头盔、智能手表、智能家居设备和数字服务，以及它们各自的“元宇宙”愿景。

▲ 图 1：Meta 的虚拟现实头盔

众所周知，Meta 对自己在智能手机热潮中失利感到沮丧，并知道其失败已经不可逆转。因此，就像亚马逊在其 Fire 品牌手机失败后所做的那样，Meta 正在寻找自己可以占据优势的新领域。当然，它最有前途的市场是头盔，这在某种程度上要归功于其在 2014 年斥资 20 亿美元收购的 Oculus。

Meta 早在几年前就开始推出 VR 头盔，但 2022 年市场有望快速升温，无论是硬件能力还是竞争都是如此。上个月，Meta 介绍了其首款真正的混合现实头盔 Project Cambria。到目前为止，Meta 的头盔始终专注于 VR，将用户完全吸引到数字世界中。这与 AR 眼镜不同，后者将数字信息覆盖在现实世界上。Project Cambria 头盔则将两者混合起来，为 VR 添加了全色 AR 覆盖功能。

与之前的 Meta 设备相比，Project Cambria 头盔还配备了更先进的处理器、传感器和镜头。这不禁让我们想起了苹果的行动，该公司计划明年推出一款类似的高端混合现实头盔，可能只比 Meta 设备推出晚几个月。苹果设备的售价可能在 2000 美元左右，而 Meta 的头盔则要便宜得多。尽管如此，对于希望体验元宇宙的用户来说，这两款产品将成为直接的挑战者。

▲ 图 2：Meta 即将推出类似 Apple Watch 的智能手表

但这还只是个开始。在苹果准备进入 Meta VR 头盔领域的同时，Meta 也计划进入苹果的智能手表世界。Apple Watch 是联网手表市场的领头羊，这已经不是什么秘密。现在，Meta 想分一杯羹。

Meta 正在研制自己的智能手表以对抗苹果，最早可能在明年上市。该公司甚至正在准备这款产品第三代产品，这表明其计划在未来几年挑战苹果。Meta 的主要卖点是苹果始终在拒绝提供的东西，即视频聊天摄像头。如果 Meta 的手表因为这一功能而大受欢迎，预计苹果可能也会添加类似的功能。

虽然 Apple Watch 是一款多功能设备，但健康监测是一项关键功能。Meta 也对这一领域表现出了很大兴趣。Meta 在其 VR 产品中探索了健康跟踪的想法。最终，这可能会扩大到手腕上。这意味着，用户在 VR 锻炼时将能够更好地监控自己的锻炼效果。同样，如果苹果最终推出类似 Fitness + 的健身服务，人们可以戴着头盔锻炼，也无需感到惊讶。

接下来是家居设备。这是苹果和 Meta 都还没有获得太多吸引力的领域，但它可能是未来的关键战场之一。

▲ 图 3：Meta 的视频聊天设备 Portal Go

三年前，Meta 凭借视频聊天设备 Portal 开始进军家居设备领域。自那以后，该公司重新设计了这款产品，推出了一款使用电视作为显示器的新机型，最近还推出了便携式、由电池供电的 Portal Go。

无论是从市场份额方面，还是在人们使用这些设备的方式方面，Meta 要想与亚马逊和谷歌在家居领域竞争还有很长的路要走。但在过去的几周里，很多测试过 Portal Go 的用户都对 Meta 的前景充满信心。

苹果最近对这个领域的贡献微乎其微，至少在硬件方面是这样。该公司在 2018 年发布了 HomePod，在 2020 年推出了 HomePod mini，并在本月早些时候添加了新的 HomePod mini 颜色。苹果 HomeKit 平台和应用程序得到了改进，他们还决定向第三方设备开放智能助手 Siri。

但古尔曼认为，苹果即将在家居设备领域认真起来。该公司始终在测试至少两种新的家用设备：一种是将扬声器和电视机顶盒与摄像头集成起来的设备，另一种是屏幕更类似于 Portal 或亚马逊 Echo Show 的智能音箱。