比亚迪驱逐舰 05 发布：全新“海洋美学”设计，搭载 DM-i 超级混动系统

IT之家 11 月 19 日消息，比亚迪在 2021 广州国际车展上推出又一重磅车型 —— 驱逐舰 05，新车可以看做是秦 PLUS DM-i 的姊妹车型，同样搭载 DM-i 超级混动系统。

比亚迪将开辟两大事业部，一是王朝，二是海洋网。海洋网取代原先的 e 网，同时采取全新的销售渠道，将在 4S 店、商超以及城市展厅进行产品展示与销售。海洋网旗下分布两大产品序列，一是以海洋生物命名的搭载 e 平台 3.0 最新技术的纯电产品系列，二是以军舰命名的搭载 DM-i 超级混动技术的混动产品系列。军舰产品系列的命名规则为，轿车将被冠以“驱逐舰”的之名，SUV 车型为“巡洋舰”，MPV 车型则是“登陆舰”。

驱逐舰 05 是海洋网旗下首款轿车，定位于 A + 级轿车，它采用了最新的海洋美学设计理念，无边框前进气格栅设计灵感来源于海浪涟漪。驱逐舰 05 前大灯造型狭长犀利，贯穿式日间行车灯将车头的横向视觉进一步拉伸，官方将这种大灯设计样式称之为星辉战舰大灯。新车还采用了比亚迪新字标 Logo，是海豚之后第二款采用新 logo 的比亚迪车型。

车身侧面轮廓流畅，长宽高分别为 4780*1837*1495mm，轴距 2718mm。

IT之家了解到，动力系统方面，驱逐舰 05 搭载比亚迪 DM-i 超级混动系统，采用骁云-插混专用 1.5L 高效发动机、EHS 电混系统、DM-i 超级混动专用功率型刀片电池等核心系统部件。峰值功率 81 千瓦，峰值扭矩 135 牛・米，热效率达到 43.04%。并配合两种不同功率的永磁同步电机，0-100 公里/小时加速时间最快可达 7.3 秒，最低荷电状态油耗百公里仅为 3.8 升。驱逐舰 05 提供 55km 与 120km 两种续航里程可选，其中 55km 续航里程版本电机最大功率 132kW，最大扭矩 316Nm；120km 续航里程版本电机最大功率 145kW，最大扭矩 325Nm，其中 120 公里版本还将配备 25 千瓦快充技术，由 30%-80% 充电只需要 25 分钟。

目前比亚迪还未公布驱逐舰 05 的正式上市时间，至于价格方面，消息称其价格区间在 12-15 万元。