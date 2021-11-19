杭州机场轨道快线列车首发亮相，中国标准地铁 A 型列车来了

IT之家 11 月 19 日消息，据“中车浦镇”公众号消息，11 月 17 日，由中车浦镇公司研制生产的杭州机场轨道快线列车驶出生产线，标志着系列化中国标准地铁列车产品平台和技术标准体系在杭州落地。

据介绍，杭州机场轨道快线起于苕溪站，终于靖江站，全长约 59 公里，设车站 15 座。目前，7 座车站主体结构已完成，区间盾构、铺轨、机电安装装修施工正在同步进行，计划 2022 年亚运会前建成。杭州机场轨道快线项目采用时速 120 公里密闭 A 型车，4 动 2 拖 6 节编组、共 45 列。

▲ 图源：中车浦镇

IT之家了解到，中车浦镇表示，TCMS、牵引、制动、辅助、蓄电池、车钩、贯通道、PIS、FAS、蓄电池箱、受电弓、弓网监测装置、蓄电池监测系统等均用标准地铁方案。车辆气密性噪声指标、牵引性能、电制动性能、空气制动性能等满足或优于标准化地铁要求。

智能程度方面，列车具有网络融合、智能运维、智能温控、智能送风、智能光控、智能安全性等特点。

网络融合：控制网、维护网融合，TCMS 采用符合 IEC61375 系列标准的基于分组交换技术的编组以太网网络 (ECN)，列车级网络采用环形结构，车辆级网络采用星型结构。

智能运维：针对杭州轨道交通的特点，集成了车辆监控、故障管理、统计分析等业务。通过物联网、边缘计算、大数据、机器学习等先进技术的运用为车辆运营提供有力保障，优化用户资源配置，减少运维服务成本，为杭州轨道交通大数据中心提供技术储备。

智能温控：以乘客体验为目标，增加温湿度和 CO2 浓度传感器，综合调节客室内环境；可根据乘客需求分设冷暖车厢。

智能送风：根据载客量自动调节新风量和总风量。

智能光控：采用色温自动调节和恒照度控制技术。

智能安全性：通过司机辅助驾驶系统、限界监测系统、走行部监测系统、车载弓网监测系统、车载蓄电池监测系统、车载钢轨几何参数检测系统、轨道巡检系统、司乘行为分析技术、车厢拥挤度显示技术等，提高列车运行安全和司乘安全。