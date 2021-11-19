Thrustmaster 与波音合作，推出 787 梦幻客机飞行摇杆：售价 500 美元

IT之家 11 月 19 日消息，根据 techspot 报道，Thrustmaster 今日宣布联合波音公司推出一款飞行摇杆以及控制器，为玩家提供逼真的模拟飞行体验。这款产品基于波音 787 梦幻客机驾驶舱打造，包含一个摇杆以及油门推杆，1:1 仿真，产品有着波音公司的 Logo。

两款摇杆型号分别为：TCA Yoke Boeing Edition、TCA Quadrant Boeing Edition，支持单独销售和捆绑销售，兼容 Windows PC 以及 Xbox。TCA Yoke 摇杆包含 18 个操作按钮以及用于 Xbox 的按钮。产品还支持一个小型显示屏，如真实的飞机一样显示地图等信息。

TCA Quadrant 油门推杆包含 17 个独立的操作按钮，支持定制按键功能。两个推杆可以单独控制左右发动机的推力，与真实飞机的操控方式类似。用户可以额外选配独立的方向脚踏板，进一步提升操控体验。

IT之家了解到，Thrustmaster 这两款产品套装售价 500 美元，目前已近开启预售 ；TCA Quadrant 单独售价 150 美元，TCA Yoke 单独售价 400 美元。产品将于 12 月 23 日开始发货，欧洲和美国用户目前可以预定。