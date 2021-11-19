新华网批部分 App“自动续费”套路深，脉脉回应称已整改会员续费系统

IT之家 11 月 19 日消息，新华网今日发表《悄没声就把你钱扣了 —— 部分 App 自动续费“坑人套路”调查》一文，文章称，部分 App“自动续费”套路深，引导消费者入“坑”，并给退订续费服务设置诸多障碍，侵犯消费者合法权益。其中，涉及职场社区平台脉脉“0.1 元首充会员后自动续费”等问题。

IT之家了解到，上述文章称，来自湖北的吴先生为了找工作方便，下载了“脉脉”App，并被“首充会员仅 0.1 元”的页面吸引。于是，他点击了金黄色的“0.1 元立即开通”的按钮付费 0.1 元开通了会员。但约 4 个月后，吴先生发现被该软件扣除了 272 元。他重新打开页面后才发现，开通按钮上方有一行含有“7 天试用，到期 68 元/月续费”的小字。

对此，脉脉相关负责人表示，针对媒体报道，公司迅速进行自查自纠。陌陌表示，在脉脉 App 上的“首充会员仅 0.1 元”活动，初衷是让用户体验更高效的人才交流服务。《网络交易监督管理办法》发布后，脉脉立即对相关产品进行整改。整改后，设定了自动续费协议勾选项，清晰提醒用户阅读和勾选自动续费协议，并有站内信、邮件、短信等续费提醒功能，同时将自动续费提醒从提前 3 日改为提前 5 日，充分保障用户的知情权和自主选择权。近期，整改后的会员续费系统已上线。

脉脉相关负责人还表示，将持续优化产品体验和投诉处理机制，一如既往地为广大用户提供更优质的服务，“感谢媒体的监督报道，对受到困扰的用户表示歉意。”