京东方改造三家工厂，为苹果制造 LTPO OLED 屏幕面板

IT之家 11 月 19 日消息，根据外媒 TheElec 援引 UBI Research 的消息，京东方此前已经获得了苹果的订单，将为 iPhone 13 系列等制造 OLED 柔性屏。目前，该公司正在将 B7、B11、B12 三家工厂进行改造，为苹果制造 OLED 柔性屏幕面板。

UBI Research 研究机构确认了这一消息，并预测到 2023 年，京东方会超过 LG Display 成为苹果的第二大 OLED 屏幕供应商。京东方此前表示，到 2022 年四季度，柔性 OELD 面板总产能将从目前的每月 9.6 万片基板，扩大到每月 14.4 万片基板。而目前，三星每月的产能为 14 万片。

消息人士表示，京东方 B7、B11、B12 工厂的生产线将从目前的 LTPS（低温多晶硅）技术转向 LTPO（低温多晶氧化物），新的发光技术将结合 LTPS、IGZO 的优点，使得屏幕耗电低的同时，支持更广的刷新率范围。

目前，京东方位于四川的 B7、B11 工厂正在为苹果 iPhone 12 系列生产 OLED 面板，其中 B7 用于前端工艺，B11 处理后端工艺。此外，B11 工厂还为 iPhone 13 系列屏幕进行前后端工艺生产。

IT之家此前报道，京东方位于重庆的 B12 工厂近期开始第一阶段运营，第一阶段每月产能 1.6 万块基板，首批客户为 OPPO。在这之后，该工厂也要为苹果制造 OLED 屏。