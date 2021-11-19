荣耀互联专题页面正式上线：Win11 电脑与手机协同，支持隔空传、一碰连等功能

IT之家 11 月 19 日消息，近期，荣耀官网正式上线了荣耀互联专题页面，带来了对荣耀不同智能设备之间的交互和传输文件的体验介绍。官方表示，“让你的设备间协同，如流水一样自由。”

官网表示，这里的每一款产品，都能让你的生活更智慧多彩：惬意的观影，自在的运动，高效的办公，恣意的创作。同时，你还可以拥有更惊喜的体验。荣耀互联，设备间智慧协同，为你打开新世界大门。

隔空传

设备之间只需要保持合适的距离，数据和媒体就可以进行互传，甚至设备之间可以互相操控

电脑与手机协同

电脑与智慧屏协同

电脑与平板协同

平板与手机协同

智慧屏与手机协同

剪贴板共享

跨设备文件打开

跨设备文件拖拽

音视频通话接续

一键热点

智慧双投

……

一碰连

部分设备之间甚至不需要网络，通过 NFC 模组就可以实现碰一碰互连，快速的传递信息或进行配置

一碰连・传表盘

一碰连・投屏

一碰连・NFC 刷卡

一碰连・回录高光时刻

一碰连・运动数据同步

……

电脑与手机协同，无需重复下载 App，应用账号也不用，重复登录多个设备

电脑与手机的多屏协同，可以把手机屏幕协同呈现在电脑的桌面上，并且直接用鼠标或触控屏进行操作，这样的好处是，在电脑工作时，可以不用再抬起手机处理任务，并且可以在手机与电脑之间进行文件传输，想象一下，用电脑来打开手机 App，是一种多么神奇的体验。

能同时打开三个应用窗口，在手机上可没有这么强大的分身

多屏协同，不仅可以把手机的屏幕，镜像投射到电脑桌面上，还能最多同时打开手机中的三个应用窗口，每一个窗口都可根据需求横屏或竖屏展示 ，独立操作互不干扰。电脑和手机里的文件，可以用鼠标在两者间轻松拖拽，那种感觉，顺滑的像是在两个文件夹拖拽文件。这看似轻松的操作，背后蕴含着荣耀在打破操作系统间隔阂所付出的努力。

手机收到文件，不用先传后看

直接打开就好 Excel 表格等文件在手机上看，往往太小太局部，但如果用鼠标点击手机中的表格文件，你会神奇的发现，电脑软件可直接打开表格，你甚至可以随意编辑。

电脑上的文档，也可以右键直接发送到手机

想将电脑端编辑好的文件，存储到手机上，你可以直接进行拖拽处理或右键发送到手机。

这里复制，那边粘贴

当手机跟电脑保持连接状态时，无需借助多屏协同窗口，你在手机上复制的文本，在电脑上可轻松粘贴使用，反之亦然。

平板与手机协同

手机与平板也可以进行协同操作，与电脑一样，可以拖拽文件、照片。配合平板的分屏功能，可以实现更多的多任务并行。

手机上的通话，换个大点的屏幕继续打，还不够？就再大点

用手机视频通话时，可以在不中断通话的状态下，通过手机与电脑、平板的协同，将手机上的视频通话切换到电脑或平板上，摄像头、麦克风、扬声器也可以同步切换到相应的设备上，这样，你可以放下手机，享受更大屏幕带来的通话体验。

电脑与平板协同，你的电脑仿佛拥有了三头六臂

平板与电脑的互联，就好像主力碰到了最得力的辅助，平板可以是电脑的扩展屏，放你需要参考的资料，或者其他需要同时查看的信息。

这边手绘，那边实时显示

在电脑镜像模式投屏的时候，在部分支持手写笔的应用里，你可以利用平板的触屏或者手写笔，更好的进行创作和书写，放大缩小，滚动、截屏、签字等操作，结果会实时的同步到电脑上。

镜像投屏分享文档，保持讨论的礼貌社交距离

两个屏幕保持一致，好的内容分享给你，一起讨论。

电脑与大屏协同，群体讨论，放大一起看

公开分享时，电脑中用于分享的文档可以通过扩展投屏的方式，无线投屏到智慧屏上，播放给多人观看，电脑还可以同时打开其他参考文件，方便分享者自己查看。

一键热点，网络焦虑不再有

IT之家获悉，连接手机以后，一键开启手机热点，解决你的电脑在旅途和户外的网络需求，一键开启热点，无需复杂开启热点的操作，电脑上网更便捷。

好片太多，不想错过任何一个，不如一起看吧

智慧屏支持同时投射两种不同的内容，屏幕左右双画面，你可以自主控制左边或右边画面出声。

在大屏看画面，在小屏听声音

如果不想打扰到家人，又想在智慧屏上欣赏大屏幕带来的影片感受，那么这个功能你一定喜欢，在手机投屏模式下，我们可以点击播放画面上的按钮，声音可以从大屏收回到手机上播放，蓝牙耳机也无需再单独连接电视，就可以便捷的享受沉浸的影音娱乐。

一碰 就好

我们把连接的方式进一步简化，设备和设备之间的连接，一碰，就好。

一碰连・传表盘

丰富表盘，瞬息万变。一碰，快速将手机图库中的美图传输到手表上自动生成表盘，时尚尽在掌握之中。

一碰连・投屏

手机触碰智慧屏遥控器的 NFC 芯片区域，手机即可投屏到智慧屏上，支持镜像投屏和电脑模式两种投屏，一键切换。

一碰连・回录高光时刻

用荣耀猎人游戏本全屏玩游戏的时候，精彩对战时刻不容错过，拿出手机触碰荣耀猎人游戏本 NFC 区域，就可往回录制最多 60s 高光时刻视频，保存到了手机上，方便分享给朋友，向他们展示自己的实力。

一碰连・运动数据同步

手机轻碰跑步机，速度、心率、热量等各项运动数据一步直达手机，实时数据监测，语音提示提供科学建议，提高运动效率。

一碰连・NFC 刷卡

支持 300 + 城市的交通卡 12、出入门禁卡，让你出门不打卡，快人一步，实时解锁。