抖音与摩登天空达成版权合作，音乐歌曲内容已上架：新裤子、五条人、马頔...

IT之家 11 月 19 日消息，近日，抖音与原创音乐唱片公司摩登天空达成合作，双方将从音乐版权、音乐内容联合孵化等多个维度展开探索。

IT之家获悉，摩登天空目前签约音乐人 200 余组，累计发行原创音乐数千首，包括新裤子、五条人、达达等摇滚乐队，马頔、尧十三、贰佰等民谣音乐人，阿肆、曾轶可等独立流行唱作人，Tizzy T 、满舒克、万妮达等 Hip-Hop 音乐人。

目前，抖音与摩登天空已达成版权合作，摩登天空所有音乐人的版权内容均已上架抖音，用户已经可以在抖音内用这些音乐创作短视频，并播放收听。此次版权合作还将覆盖抖音旗下包括今日头条、西瓜视频、剪映等产品。

抖音旗下的音乐内容品牌银河方舟将与摩登天空进行内容上的深度合作。双方将共同推出“跳飞船热歌孵化计划”和“跳飞船音乐节”IP，在线上挖掘宝藏音乐人及原创歌曲，将具有潜力的音乐人输送到音乐节中。首场 "跳飞船音乐节" 计划于 2021 年 12 月 25 日落地广州，将推出 "旋律 + 动感" 企划的双主舞台形式，并同步在线上进行联动。

截止 2021 年 11 月，抖音已与 2000 多家音乐版权方建立合作，并持续打击盗版侵权行为。