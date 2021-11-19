消息称商汤科技已获港交所批准在香港上市，计划筹资逾 10 亿美元

IT之家 11 月 19 日消息，据路透社旗下媒体 IFR 报道，商汤科技已获港交所批准在香港上市，此次 IPO 计划筹资逾 10 亿美元。

据港交所披露，商汤科技最早在 8 月 27 日就已向港交所递交上市申请，中金、海通国际、汇丰为联席保荐人。

IT之家获悉，此前招股书显示，商汤科技 2021 年上半年营收 16.52 亿元，去年同期为 8.61 亿元，同比增长 91.87%。

2021 年上半年期间亏损 37.13 亿元，去年同期亏损 53.33 亿元，非国际财务报告准则下净亏损额为 7.26 亿元，去年同期亏损 11.00 亿元，同比减亏。

在研发方面，招股书显示，2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年上半年，商汤科技研发开支分别为人民币 8.49 亿元、19.2 亿元、24.5 亿元及 17.7 亿元。

据官网介绍，商汤科技是一家人工智能软件公司，拥有深厚的学术积累，并长期投入于原创技术研究，不断增强行业领先的全栈式人工智能能力，涵盖感知智能、决策智能、智能内容生成和智能内容增强等关键技术领域，同时包含 AI 芯片、AI 传感器及 AI 算力基础设施在内的关键能力。此外，商汤还打造了新型人工智能基础设施 ——SenseCore 商汤 AI 大装置，打通算力、算法和平台。

商汤科技业务涵盖智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块。