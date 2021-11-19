瑞丰光电：Mini LED 已开始批量出货，未来还有更多产品

11 月 19 日消息，有投资者在投资者互动平台提问：瑞丰光电前两年在展会上推出各种技术领先的 Mini LED 产品，为何步入 Mini LED 量产元年反而没有更突出的产品展示？是因为技术太过于领先而雪藏了吗？还是出于保密协议不便透露？

11 月 19 日，瑞丰光电 (300241.SZ 在投资者互动平台表示，目前瑞丰光电 Mini LED 已经开始批量出货。已有搭载瑞丰 Mini LED 背光产品的终端产品在市场上推出，未来还会有更多搭载瑞丰 Mini LED 背光产品面世。

瑞丰光电是专业从事 LED 封装及提供相关解决方案的国家级高新技术企业，也是国内封装领域领军企业。

而日前，对于投资者提出的另一个问题：元宇宙产品除了 VR 产品，瑞丰光电在其他方面有提前布局吗？瑞丰光电表示，瑞丰光电与国内外知名电子企业紧密合作开发了各类 Mini 背光和显示产品方案，Mini LED 相关技术已应用到手表、平板、VR、相机、显示器、笔电等各类电子产品中。

据了解，今年双十一，电竞笔记本品牌商机械师 [MACHENIKE] 推出了 F117-FP37UZ 游戏本。该游戏本搭载 Mini LED 显示屏，由瑞丰光电提供 Mini LED 显示屏解决方案。