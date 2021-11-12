华引芯详解 27 英寸 Mini LED 背光显示器：峰值亮度 1500nit，无需透镜

IT之家 11 月 12 日消息，我国企业华引芯于 2021 年 7 月发布了新一代 Mini LED 技术产品：全新 27 英寸 Mini LED 背光显示器。这款显示器搭载独家自研的 ACSP 方案白光 Mini LED 背光，在实现高规格的同时提高了显示效果，降低了成本。

华引芯这次发布的 ACSP 方案白光 Mini LED 背光系列是基于传统 COB、POB 方案上迭代创新技术成果，其中全新 27 英寸 Mini LED 背光产品搭载近 2 万颗 Mini LED ，2304 个动态背光分区实现精准控光功能，拥有 100 万：1 的超高对比度，峰值亮度达 1500nits，色域可达 85%-98% NTSC。

官方表示，独家研发的 ACSP 技术大幅提高产品可靠性及生产良率，解除二次回流限制，有效解决了 Mini LED 商用过程中良率低和产品应用场景受限的问题。此次 ACSP 方案白光 Mini LED 背光系列产品，在传统封装技术上进行创新优化，嵌入扩展焊盘工艺，产品可靠性大幅提高，达到“车规级”标准；通过优化荧光粉方案，色域水平达到业内同技术方向一流水准。

具体来看，这项技术采用倒装白光 Mini LED 发光芯片，无需透镜进行二次光学设计，直接均匀混光，灯珠出光角无限趋近 180°。这项技术可以省去 QD 及 DBEF 等膜材，大幅缩短光学距离，降低整机厚度，实现超薄机身，白光 Mini LED 背光模组成本降幅可达 15~25%。此外，省去膜材、透镜还有助于 Mini LED 实现更大的亮度，更加节能。

IT之家了解到，华引芯 ACSP 白光 Mini LED 背光系列可以灵活应用于平板、笔电、显示器、电视、商显、车载等多个应用场景，其中 12.5 寸车载 Mini LED 显示模组及 27 寸显示器模组，均已实现批量出货，获得了客户的认可。