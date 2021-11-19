苹果 iPhone 14 Pro/Max 手机最新细节曝光，终于盼来 USB-C 接口

北京时间 11 月 19 日消息，据国外媒体报道，有关 iPhone 14 系列的消息已经被曝出，但短时间内其并不会发布。有消息显示，苹果或将为 iPhone 带来一些新的东西，这其中就包括人们期待多年的 USB-C 接口。

▲ iPhone 14 Pro 概念图

苹果公司正在考虑为下一款 iPhone 推出 USB-C 接口，更具体的消息则是该接口将出现在 Pro 机型上。

根据多个消息源透露的信息，苹果之所以为 iPhone 14 系列配备 USB-C 接口主要有以下三大原因：

▲ iPhone 14 Pro 概念使用 USB-C 接口

传输速度

iPhone 14 Pro 和 iPhone 13 Pro 将允许客户在 ProRes 中录制素材，这会占用大量存储空间。例如，一分钟的 4K ProRes 视频就会占用 6 GB 的存储空间。这种类型的素材适用于想要使用 iPhone 拍摄视频的专业人士。专业人士需要将此视频从 iPhone 导出到电脑进行编辑，这时候 Lightning 可能就会出现问题。Lightning 接口自 2012 年以来就一直在用，它使用的是 USB 2.0 的传输速度。

假设有用户录制了两个小时的原始 4K ProRes 视频。这是一个 720 GB 的文件。想象一下，将一段两个小时的 4K ProRes 视频（文件大小：720GB）通过 Lightning 将该文件传输到计算机上，用户不得不等待 3 小时 45 分钟，但如果 iPhone 具备 USB-C 和 USB 4 技术，只需 2 分 38 秒就能完成上述传输。

法律问题

苹果希望避免未来因不包含 USB-C 等通用连接器而导致的法律问题。美国政府和欧盟都在推动在所有设备中使用 USB-C 端口，并准备对任何不遵守该标准的科技公司处以罚款。

在 iPhone Pro 机型中包含 USB-C 端口可以当做依据，苹果可以宣称他们正处于取消 Lightning 接口的过渡期。外界预计到 2023 年，较低端 iPhone 机型将开始配备 USB-C 端口。

环境保护和成本

保护环境对苹果来说非常重要，其正是这家科技公司的核心价值观之一。苹果的高管们知道他们不能继续使用 Lightning，因为后者会导致太多问题。如果 iPhone 切换到 USB-C 接口，并且所有智能手机都只有一种类型的充电接口，那肯定会对环境保护有所帮助。

这只是一个想法，但 Apple 也可以说市面上已经存在了数十亿条 USB-C 充电线，因此他们将不再随 iPhone 一起向客户提供充电线，由此使得企业盈利有所提升。