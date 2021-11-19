六问英伟达收购 ARM 交易：未来将何去何从

北京时间 11 月 19 日晚间消息，据报道，英伟达（Nvidia）从软银手中收购英国芯片设计公司 ARM 交易，在大西洋两岸引发了强烈反对。

这笔交易于 2020 年 9 月首次宣布，目前已陷入全球监管审查的泥潭，并将错过最初定于 2022 年 3 月完成的时间表。本周，英国政府以竞争和国家安全为由，宣布对该交易展开深入调查，预计要持续数月时间。

监管机构为何如此不喜欢这笔交易？

ARM 在全球科技行业拥有非同寻常的地位。它本身并不生产芯片，但它的设计构成了去年其他公司生产的 250 亿块芯片的基本蓝图。一些竞争对手抱怨称，若这笔交易得以完成，英伟达将有能力限制竞争对手使用 ARM 的设计，从而让自家产品受益。

同时，这笔交易的达成，也正值全球反垄断监管机构对新一代科技垄断企业的出现，变得更加担忧之际。

上个月，欧盟也宣布对该交易展开深入调查。当时，欧盟竞争事务专员玛格丽特・维斯特格（Margrethe Vestager）警告称：“我们的分析显示，英伟达收购 ARM 可能导致，其他公司获取 ARM 知识产权的机会受到限制或降低，从而扭曲许多半导体相关市场的竞争。

ARM 的财富，基于其于在智能手机处理器领域近乎完全的主导地位；而英伟达利用这笔交易垄断数据中心服务器和汽车等较新市场的风险，令监管机构感到担忧。

本周，英国也对宣布这笔交易展开更深入的调查。英伟达表示，欧洲监管机构已经提出了许多担忧。同时，美国联邦贸易委员会（FCC）也有自己的担忧。

为何英国特别反对呢？

其他监管机构主要专注于竞争问题，但英国已将“国家安全”加入其“担忧清单”。目前还不清楚这背后的确切原因，但 ARM 的总部及其大部分研究活动都在英国，这可能使其成为英国任何未来工业战略的重要组成部分。

“英国脱欧后”的政治也起到了作用。在 2016 年英国退欧公投后不到一个月，软银就利用英镑兑美元暴跌 11% 的机会出手收购 ARM。当时，这笔交易被描述为对英国未来工业竞争力投下的信任票，软银做出了为期五年的承诺（现已到期），将维持 ARM 在英国的存在，并促进其在当地的招聘。

ARM 可能出售给一家美国公司，也正值其他几家重要的英国公司落入外资收购之列，这加剧了人们对英国企业影响力减弱的担忧，尽管英伟达承诺支持 ARM 的英国业务，并继续在英国投资。

英伟达和软银对这些担忧有什么解决方案吗？

英伟达一直试图通过承诺向 ARM 注入现金和一些自己的技术，来赢得科技行业其他公司的支持。这可能会让 ARM 在人工智能等新市场站稳脚跟，并让英伟达内部开发的技术更广泛地为行业其他公司所用。

此外，英伟达还承诺，不会阻止任何其他公司获得 ARM 设计的授权。但这一提议收效甚微，欧盟和英国在开始最的新调查之前，都认为这一提议不够充分。英国竞争和市场管理局（CMA）表示，这样的行为补救措施（即限制一家公司的未来行为）很难监管和执行。

监管机构的重重审查表明，英伟达 CEO 黄仁勋在很大程度上低估了这笔交易的潜在阻力。他一开始辩称，维护 ARM 现有许可业务，也符合英伟达自身的经济利益。因此，人们应该足以放心，英伟达不会试图阻止竞争对手使用 ARM 的设计。

他还试图表现出宽宏大量地为竞争对手留出足够的空间，断言“市场有如此多不同的细分市场，一家公司不可能解决所有问题”。但这并没有阻止竞争对手担心，英伟达会试图抢占市场上最丰厚的部分。

这笔交易还有可能继续进行吗？

答案是肯定的，虽然形势日益严峻。英伟达可以尝试提供更强有力的担保，以降低其阻碍竞争的风险，尽管 CMA 对行为补救措施的厌恶很难克服。替代方案，包括剥离 ARM 部分知识产权，使其不受英伟达控制，很难在不损害交易价值的前提下设计出来。

其实，监管机构的剑拔弩张，也可能不会真正阻止这笔交易。尤其是对英国 CAM 来说，赌注很大。在英国脱欧后不久，“一场大胜”将提升其作为全球反垄断舞台上一个新大国的权威，尽管“一场大败”将是毁灭性的。

英伟达和软银在什么时候可以收工？

英伟达最初表示，可能需要 18 个月才能完成交易，直至明年 3 月。但此后又警告称，交易可能需要更长时间。只要两家公司都认为，自己有可能说服监管机构，他们就可以再拖上几个月。

与此同时，软银有强烈的动机推动这笔交易，直到最后一刻。该交易宣布以来，英伟达的股价大幅上涨，有望收获一笔巨额意外之财。最初，这笔现金加股票的收购交易价值高达 385 亿美元，而当前价值 820 亿美元。

如果双方提早认输，那可能的原因就是，ARM 的业务开始受到不确定性的影响，并开始失去一些重要的员工。英伟达去年拨出 15 亿美元，作为交易完成后 ARM 员工的股票奖励。但这笔交易遭到越来越多的反对，使得这一大笔财富看起来越来越遥远。ARM 也拿出了一些自有资金，试图阻止员工辞职，这是该公司上一财年亏损 2 亿美元背后的一个重要因素。

如果交易被取消，ARM 会怎样？

软银在接洽英伟达，洽谈可能的交易时，透露出了出售 ARM 的兴趣。这使得如果目前的交易失败，“另一种退出”似乎是可能的。

这笔交易让人们关注到 ARM 在芯片行业中的独特地位。在软银进行了一段时间的巨额投资，以将业务范围拓展到智能手机以外的新市场后，ARM 的业务可能也即将起飞。2016 年以来，ARM 营收仅以每年 5% 左右的复合速度增长；但今年前六个月，公司营收飙升了 61%。

其他芯片制造商如果试图收购 ARM，可能会激起与英伟达同样的监管反弹。这使得上市成为最有可能的选择，而英国可能是最受青睐的上市地点。

但对 ARM 目前的所有者来说，重返伦敦上市（软银收购 ARM 之前，ARM 在伦敦上市）可能不是最好的结果。毕竟，华尔街对科技公司的估值要高得多。