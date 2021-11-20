修路、投钱、减税，美国各州竞相吸引芯片工厂落地

11 月 20 日消息，全球范围内的芯片短缺问题影响到各行各业，但美国许多州和城市开始从中看到一线希望。大幅度增加芯片产量的各种举措可能会导致美国芯片工厂繁忙起来，相关州和城市都想从中分得一杯羹。

三星计划明年初在美国建造一座价值 170 亿美元的芯片制造工厂。得克萨斯州泰勒市、纽约州北部杰纳西县以及亚利桑那州都在争取让公司在当地设厂。

泰勒市附近的特拉维斯县也是如此。三星在当地已经有了一家工厂。公司在一份文件中表示，三个州都“提供了强有力的财产税减免”，都会为工厂基础设施建设提供资金。

目前还不清楚三星芯片工厂到底会设在何处，公司表示仍在考虑具体选址。

图示：得克萨斯州泰勒市中心

美国敦促三星等公司尽快开始建立新工厂。今年 9 月，英特尔在亚利桑那州的两个芯片工厂破土动工，并可能在今年年底宣布旗下一家新制造园区的选址。

美国参议院通过一项法案，今年将向芯片制造商提供 520 亿美元的补贴。九位州长在致国会领导人的一封信中表示，这笔资金将为“推动各州经济发展提供新的有力工具”。

三星到来的可能性也给泰勒市带来了希望。企业主们纷纷表示，这将为当地啤酒厂和市中心带来更多的顾客。不少家长们认为，这家工厂的先进装配线会激励镇上高中生。一位房地产经纪人表示，居民们相信土地价格会迅速上涨。近几个月来，当地土地价格已经在三星可能设厂的刺激下小幅上涨。

得克萨斯啤酒公司五年前在泰勒市中心开了一间酒吧，公司首席执行官伊恩・戴维斯 (Ian Davis) 说，“这种事情可能会给人鼓舞。”

但各个城市吸引公司前来设厂的努力也引发了不少问题。当地社区步子到底应该迈多大、应该投入多少钱，才能从高科技经济中分得一杯羹。

亚利桑那州钱德勒市已经批准一项高达 3000 万美元的公共投资，用于改善当地供水和交通，目的就是支持英特尔于今年 9 月份开始建设的芯片工厂。加州凤凰城将斥资约 2 亿美元，为台积电建设基础设施。2020 年台积电在宣布建设工厂时表示，补贴对其计划至关重要。

对税收激励政策持批评态度的人说，应该把钱花在其他基础设施和公立学校建设上。他们说，各个城市可能是在烧钱，因为对芯片制造商来说，人才和自然资源等因素比补贴更重要。他们认为，城市最终会牺牲掉税收收入，而这正是一个大型工业项目能够贡献的最重要东西。

得克萨斯大学奥斯汀分校研究补贴项目的教授内森・詹森 (Nathan Jensen) 说，“肯定有好处。”“但问题在于要为拿下公司而放弃很多东西。”

泰勒市许多居民认为，这是他们为城市复兴所必须付出的代价。

泰勒居民苏珊・格林 (Susan Green) 说，“把这些工厂带来，就会无限期地存在。它将为我们的城市，尤其是我们的学校带来巨大效益。”

奥斯汀市市长史蒂夫・阿德勒 (Steve Adler) 表示，上世纪 90 年代奥斯汀向三星提供的补贴对城市产生了积极影响。近年来奥斯汀市发展迅速。特斯拉和甲骨文最近都将公司总部搬到了奥斯汀，Facebook 和苹果也在那里有大量业务。

奥斯丁及其周边地区也与三星就工厂选址进行商谈。阿德勒在谈到三星时说，“他们来这里肯定能给我们的城市和地区带来巨大好处。”

但经济团体负责人帕特・加洛法洛 (Pat Garofalo) 认为，纳税人的钱应该花在诸如公立学校等能让一个城市吸引多样业务的地方，而不是单纯为了吸引一家公司。

他说，芯片制造商们意识到芯片短缺是“非常现实的问题”，也在“利用这一趋势让各州和地方官员为建设相关设施而支付大量公共资金。”

奥斯汀市议会成员凡妮莎・富恩特斯 (Vanessa Fuentes) 表示，自己所在地区的居民担心科技公司在当地设厂后会带来房价过高，物价飞涨等问题。她认为，当地在与科技公司打交道时要“占上风”，应该确保与科技公司达成的任何协议都足以惠及现有居民。

三星建厂的支持者相信，如果他们得到这个项目，完全可以解决这些担忧。

“是的，交通会更拥挤，房价会有所上涨，”戴维斯说。“但我认为这也将有助于创造就业机会。”

他说：“我认为每天有 5000 名建筑工人会光顾所有当地小企业，利大于弊。”