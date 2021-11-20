市场监管总局：电子营业执照实现“一部手机、一个身份”全网通行

IT之家 11 月 20 日消息，昨日，国务院新闻办公室举行了国务院政策例行吹风会。国家市场监督管理总局登记注册局局长杨红灿表示，目前为国家登记在册的全国 1.5 亿市场主体，包括企业、个体工商户和农民专业合作社，都生成了电子营业执照，可以随时随地使用智能手机下载、出示、打印。

IT之家了解到，电子营业执照使用国产密码算法，具备防伪、防篡改、防抵赖等安全特征。杨红灿指出，电子营业执照的应用有以下三方面的特点：

▲ 电子营业执照小程序

一是基于电子营业执照建立市场主体身份验证体系。市场主体可以使用电子营业执照在线登录多部门的业务系统，办理社保、公积金、不动产登记、报税等事项，省去了反复填写信息和提交材料的繁琐，实现了“一部手机、一个身份”，全网通行。截至今年 10 月底，仅北京市市场主体就使用电子营业执照办理各类业务 4000 多万次。

二是实现电子营业执照和许可证关联使用。将各类电子许可证与电子营业执照相关联，既方便了市场主体管理证照，也推动了部门间的数据共享和业务协同，实现了“一部手机、一照通行”。上海市实现了电子营业执照与电子食品经营许可证的联动展示查验，市场主体出示电子营业执照就可以同步查看食品经营许可证的相关情况。

三是试点电子营业执照和电子印章同步发放应用。市场监管总局在上海、浙江、广东等省市部分地方试点开展电子营业执照和电子印章同步发放应用，让市场主体使用电子印章的数字签名功能完成了意愿表达，实现了“一部手机、一网通办”。在企业开办中，企业可以使用电子印章完成银行在线预约开户，信息免填报、材料免提交。江苏苏州的电子招投标平台使用电子营业执照近 60 万次。截至 11 月 15 号，全国各类市场主体已下载电子营业执照近 4380 万次，日均使用 34 万次，累计使用量 1.14 亿次。

据介绍，下一步，市场监管总局将以此次创新试点为依托，继续推动电子营业执照的跨区域、跨层级、跨领域的应用，拓展应用场景，完善应用服务体系，将电子营业执照打造成便利市场主体营商的工具。