国际大学生超算竞赛结果出炉：清华大学四连冠，南科大获最高性能奖

冠军！中国队！

在刚刚结束的国际大学生超算竞赛（SC21）总决赛上，来自清华大学的 6 名本科生团队在全球 10 支队伍中脱颖而出，获得了总冠军。

厉害的是，这是清华大学第四次蝉联该荣誉。

同时还是该校超算团队自 2012 年成立以来，在三大国际大学生超算竞赛（ASC、ISC、SC）中取得的第 15 个总冠军。

那么本次比赛都比什么，夺冠的 6 位清华本科生都是谁？

6 名本科生稳定发挥夺得总冠军

SC21 受疫情影响依然在线上举办。

本次比赛中，各参赛队伍在两个云计算集群上运行应用程序，其中一个为固定配置，另一个在 1500 美元预算限制下自行选取可用的机器配置搭建计算集群系统。

赛题包括提前公布的：

基准测试程序 LINPACK、HPCG 和 IO500

多尺度心脏模拟 Cardioid

材料建模软件包 Quantum ESPRESSO

SC20 论文复现题“大规模贝叶斯网络并行学习框架”

以及比赛开始后公布的神秘应用“高能中微子物理中的图像分类应用 Cosmic Tagger”。

清华大学超算团队的 6 位计算机系本科生克服连续 46 小时作战、云计算平台资源竞争等困难，凭借充分的准备和全面的应对策略稳定发挥荣获总冠军。

他们分别是翟明书、宋泽宇、融凯源、任彦羽、朱昱熹和曹隽诚，个个都是名副其实的“大学霸”。

队长翟明书今年大四，此前已随团队摘得过 ISC21 的冠军。

他来自成都七中，高三时获得清华大学无条件一本预录或是自主招生优惠 60 分政策。

队员宋泽宇（大四），此前已随团队摘得过 ISC21 以及 SC20 的冠军。

来自吉大附中，曾在全国青少年信息学奥林匹克竞赛中获得金牌，保送至清华大学计算机科学与技术系。

其他四位便是超算团队的新成员。

融凯源（大四）来自安徽师范大学附属中学，通过 2018 年清华大学自主招生资格进入清华大学。

任彦羽（大三）也来自安徽（蚌埠二中），高二开始参加信息、数学等学科竞赛，高考考了 703 分，是全省理科第三名，蚌埠市理科第一名。

在选清华还是北大这个“大难题”中，他最终选择了清华。

朱昱熹（大三）来自山西大学附属中学，高考 686 分。

曹隽诚（大三）来自上海市七宝中学，2019 年通过清华大学领军人才选拔计划进入清华。

▲ 6 位选手参赛现场

他们的指导老师仍是计算机系副教授翟季冬，此外还包括助理研究员韩文弢 (tāo)。

▲ 清华大学成果报告

南方科技大学获得 LINPACK 基准测试最高性能奖

此次 10 支参赛队伍除了清华大学，还有 4 所中国高校以及 5 所美国高校，分别是克莱姆森大学、佐治亚理工学院、波士顿大学、北京大学、上海科技大学、南方科技大学、加州大学圣地亚哥分校、维克森林大学以及暨南大学。

南方科技大学此次表现也不错，获得了 LINPACK 基准测试最高性能奖。

在此之前，南科大还获得了 ASC19 大赛一等奖、应用创新奖及最佳人气奖三个奖项，还曾联合清华大学等国内高校获得过超算领域 2017 年的“戈登贝尔奖”。