中兴 Axon 30 Ultra 航天版官方高清图公布：全球首发 18GB 内存 + 1TB 存储

IT之家 11 月 20 日消息，本月早些时候中兴通讯宣布将于 11 月 25 日在海南文昌发布中兴 Axon 30 Ultra 航天版，今日官方公布了新机的一组高清大图，一起来看一下。

从图片来看，中兴 Axon 30 Ultra 航天版采用了全新的灰色外包装盒，手机上印有 TAIKONAUT（中国航天员）的特殊标识，摄像头下方还印有 18GB+1TB、Limited Edition（限量款）字样。

IT之家了解到，中兴通讯终端事业部总裁倪飞此前表示，今年，我国的航天事业突飞猛进。中国航天人，坚韧不拔、创新拼搏、科技探索的航天精神，是广大科研人员的精神丰碑，力量源泉。秉承创行不止，步履不停的精神内核，我们为拥有同一个梦想的伙伴们专门定制了一款中兴 Axon30Ultra 航天版，全球首发 18G+1T 版本，方寸之间海纳宇宙浩瀚。以中兴科技力量，致太空探索精神，敬中国航天英雄！

其它配置方面，中兴 Axon 30 Ultra 航天版和标准版应该区别不大，搭载高通骁龙 888 处理器，后置有 3 颗 6400 万像素的摄像头以及一颗 800 万像素的潜望式长焦，中兴将其称之为三主摄的计算摄影。手机正面采用 6.67 英寸 AMOLED 柔性曲面屏，支持 FHD + 分辨率、HDR 10+，以及 144Hz 超高刷新率 + 300Hz 触控采样率。内置 4600mAh 电池 + 66W 闪电快充。

据悉，中兴还将会为这款手机配备内存融合技术 Pro，让 18GB 内存体验等效于 20GB 以上内存手机。鉴于 16GB+1TB 版本售价 6666 元，这次航天版中兴 Axon 30 Ultra 手机售价有望突破 7000 元。