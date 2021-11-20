连续失败后，美国 Astra 公司 LV0007 任务终于发射成功

IT之家 11 月 20 日消息，美国航天初创公司 Astra 今日成功执行 LV0007 火箭发射任务，9 分钟后火箭顺利达到距地表 500 公里的轨道。这是该公司研发的 Rocket 3 火箭首次发射成功，此前 LV0006 任务的火箭由于发动机、姿态等问题，接连失败，导致 Astra 公司股价大跌。

本次发射的 Rocket 3 火箭高约 13 米，第一级使用液氧煤油发动机。火箭仅搭载用于测试用的实验载荷，第一级发动机在点火 2 分 50 秒后分离，约 5 秒过后二级发动机点火。

IT之家了解到，Astra 公司成立于 2016 年，目标是研发具有经济性的小型火箭，整个发射系统也小巧灵活，一个集装箱即可装下。目前该公司已经与旧金山 Planet 公司等签订了发射合同，火箭研发成功后将进行商业发射任务。按照计划，该公司将于 2022 年进行三次商业卫星发射。

Astra 公司还表示，LV0008/9/10 号任务所使用的火箭正在生产中，此外该公司的目标不仅限于火箭，还计划打造自己的卫星网络。外媒 Space.com 表示，最近该公司向美国 FCC 提交了一份申请，请求组建一个包含超过 13600 个小卫星的通信网络。