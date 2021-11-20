广汽埃安全球首发星灵架构：让汽车升级像电脑一样简单

IT之家 11 月 20 日消息，今天，广汽埃安宣布全球首发车云一体化集中计算电子电气架构 —— 星灵。

据介绍，车云一体化集中计算是由汽车数字镜像云和中央计算机、智能驾驶计算机、信息娱乐计算机三个核心计算机群组，配以高速以太网、5G、信息安全和功能安全等技术，组成的车云一体化集中计算式电子电气架构。

广汽埃安表示，新架构下，硬件即插即用，软件常用常新，让汽车升级像电脑一样简单。这其中的技术包括标准化分层接口、软件模块化、功能原子化、功能远程配置实、现软硬件分离，软件可迭代、可升级，硬件可替换、可拔插。

此外，该架构还有超高安全可靠的特点，可让智能汽车安全像“大白”一样可靠，采用制动、转向、电气系统的冗余设计，采用国密、SECOC 等多种算法的独立加密管理模块，实现 ASIL D 级最高安全等级。

广汽埃安称，这款全球领先的星灵架构将全面颠覆智能车体验，将支持 L4 级及以上高阶自动驾驶。广汽埃安计划 2023 年实现 L4 级自动驾驶，为用户带来高速 + 城市路况的全场景的自动驾驶体验。

搭载星灵电子电气架构 + 第三代 GEP 纯电专属平台的全新一代 AION 家族产品将于 2023 年推出。