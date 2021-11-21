微软 Xbox 主管：希望全行业都支持向下兼容游戏

IT之家 11 月 21 日消息，微软 Xbox 部门主管 Phil Spencer 在接受媒体采访时，表示自己希望看到整个行业都能支持向下兼容游戏。

Phil Spencer 说：“我希望整个行业都能允许这种模拟器的存在，能让玩家在现代硬件上运行所有旧世代的游戏作品。”

在对老游戏进行回味的时候，保留环境非常重要。相比主机，在 PC 平台上的环境已经比较好了，但玩家想要在 Win10、Win11 等新操作系统中玩一些老游戏的话还是会遇到很多问题。

但是向下兼容更多的老游戏，微软自己也很难做到。两年多前，微软长期运行的向下兼容计划停止了。

IT之家了解到，在 11 月 16 日的 Xbox 20 周年庆典直播期间，微软重新引入了向下兼容性计划，共有 76 款游戏，包含《马克思佩恩》和《FEAR》系列、《时空分裂者 2》《时空分裂者：完美未来》《死或生终极版》《星球大战：绝地武士 2》等，甚至还有《极限滑板 2》。

不过，微软的本次向下兼容将是最后一次，Xbox 兼容计划负责人 Peggy Lo 表示：“虽然我们继续专注于保留和增强游戏的艺术形式，但由于许可、法律和技术限制，我们已经达到了能力极限。感谢您与我们一起参与这趟旅程。”