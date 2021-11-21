马斯克两周套现 88 亿美元，还有 1160 万特斯拉股票待售

11 月 21 日消息，自从埃隆・马斯克（Elon Musk）在推特上发起民调两周以来，这位世界首富已经抛售了 820 万股特斯拉股票，套现 88 亿美元。但若要兑现出售 10% 特斯拉股票的承诺，他还需要抛售 1160 万股，价值约为 130 亿美元。

美国当地时间 11 月 6 日，马斯克征询推特粉丝意见，计划出售 10% 特斯拉股份。他当时写道：“最近有很多人认为未实现收益是一种避税手段，因此我提议出售 10% 的特斯拉股票。你们支持吗？无论结果如何，我都会遵守这次民调的结果。”近 58% 的粉丝投了赞成票。

马斯克信守了诺言，仅仅几天后就开始抛售特斯拉股票。两周后，马斯克已经出售了大约 820 万股特斯拉股票，价值约 88 亿美元。其中，大约有 60 亿美元进入了这位向来以现金匮乏著称的亿万富翁口袋，另外约 30 亿美元被用来缴纳因行使部分股票期权而应缴的税款。

不过，这笔交易仅占马斯克所持特斯拉股票的 3.2%。这意味着，如果他计划实现自己在推特上设定的 10% 售股目标，他还需要出售 1160 万股特斯拉股票，截至周五收盘，这些股票的价值约为 132 亿美元。

尽管马斯克到目前为止已经出售了 3.2% 的特斯拉股票，但他持有的股份总量却只减少了 1.2%，因为他在市场上出售股票的同时还在购买新股。马斯克以每股 6.24 美元的价格购买了 640 万股特斯拉股票期权，并出售了其中约半数以支付因行使股票而产生的税单。

在 2022 年 8 月到期之前，马斯克还有 1910 万股特斯拉股票期权（目前价值 216 亿美元）需要行使，因此他可能会在未来几周或几个月内继续抛售更多股票。

在此之前，马斯克只抛售过特斯拉股票两次。2010 年，在特斯拉上市后不久，他以 2400 万美元的价格出售了大约 140 万股特斯拉股票。2016 年，他以约 5.93 亿美元的价格出售了 270 万股，这笔钱用于支付他行使部分特斯拉股票期权所欠的税款。

截至周五，马斯克的净资产约为 2962 亿美元，此前特斯拉股价跳涨 3.7%，一天内使他的财富增加了约 95 亿美元。他的净资产最近一路飙升，本月早些时候飙升至 3000 亿美元以上，但在马斯克宣布将出售股票后股价下滑，之后他的净资产缩水超过 500 亿美元。

尽管如此，马斯克仍然是世界上最富有的人，远远领先于亚马逊创始人杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos，2219 亿美元）、法国时尚大亨伯纳德・阿尔诺 (Bernard Arnault，2011 亿美元）以及微软联合创始人比尔・盖茨 (Bill Gates，1391 亿美元）。