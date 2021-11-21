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史诗级 Alpha 太空游戏：《星际公民》众筹金额突破 4 亿美元，开启免费试玩

2021/11/21 14:49:35 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 21 日消息，Cloud Imperium Games 的巨型《星际公民》（Star Citizen）项目又迎来了一个众筹里程碑，今日众筹金额突破了 4 亿美元（约 25.56 亿元人民币）

今年 3 月份的时候，《星际公民》众筹金额突破了 3.5 亿美元。从那时起，《星际公民》每季度推出三次 Alpha 游戏更新，带来了新的内容，如悬浮城市、飞船到飞船的对接等等。增强的医疗游戏性是最新更新 Alpha 3.15 的重点。

在 2021 年结束之前，Cloud Imperium Games 计划向支持者交付 Alpha 3.16，将推出废弃的宇宙飞船作为兴趣点进行探索，以及另一个医院地点，甚至可能是商店 NPC，如果计划维持不变，还可以进行飞船对飞船的填补燃料。

IT之家了解到，Cloud Imperium Games 将于 2022 年在英国曼彻斯特开设新的开发工作室，以期在 2023 年前在该地区创造 700 多个就业岗位。目前，这家多工作室公司在全球拥有 700 多名员工。

《星际公民》目前正在举办一年一度的星际航空航天博览会免费游戏活动游戏已开放免费试玩，截止 12 月 1 日

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关键词：众筹星际公民

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