史诗级 Alpha 太空游戏：《星际公民》众筹金额突破 4 亿美元，开启免费试玩

IT之家 11 月 21 日消息，Cloud Imperium Games 的巨型《星际公民》（Star Citizen）项目又迎来了一个众筹里程碑，今日众筹金额突破了 4 亿美元（约 25.56 亿元人民币）。

今年 3 月份的时候，《星际公民》众筹金额突破了 3.5 亿美元。从那时起，《星际公民》每季度推出三次 Alpha 游戏更新，带来了新的内容，如悬浮城市、飞船到飞船的对接等等。增强的医疗游戏性是最新更新 Alpha 3.15 的重点。

在 2021 年结束之前，Cloud Imperium Games 计划向支持者交付 Alpha 3.16，将推出废弃的宇宙飞船作为兴趣点进行探索，以及另一个医院地点，甚至可能是商店 NPC，如果计划维持不变，还可以进行飞船对飞船的填补燃料。

IT之家了解到，Cloud Imperium Games 将于 2022 年在英国曼彻斯特开设新的开发工作室，以期在 2023 年前在该地区创造 700 多个就业岗位。目前，这家多工作室公司在全球拥有 700 多名员工。

《星际公民》目前正在举办一年一度的星际航空航天博览会免费游戏活动，游戏已开放免费试玩，截止 12 月 1 日。