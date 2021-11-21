绿联发布 HiTune T3 主动降噪 TWS 耳机：恒玄蓝牙 5.2 方案，199 元

IT之家 11 月 21 日消息，今日绿联发布了 HiTune T3 主动降噪真无线耳机。该产品采用白色外壳，入耳式设计，拥有 25dB 降噪深度，支持蓝牙 5.2，售价 199 元。

绿联 HiTune T3 搭载 10mm 直径 PU + 羊毛纸复合动圈单元，结合 superbass 的风格 EQ 调教，低频澎湃饱满，中高频清晰明亮有细节。耳机外壳拥有多个麦克风开孔，结合入耳式设计支持 ANC 主动降噪功能。

该产品采用国内大厂恒玄蓝牙 5.2 方案，有着 SAW 抗干扰天线，保证 10m 内都能稳定连接。耳机搭载恒玄 LBRT2.0 低延迟双传技术，左右耳机可无缝切换。

通话方面，耳机支持 AI 深度神经网络降噪算法，可以抑制 90% 的反向环境噪声。

续航方面，耳机内置 45mAh 聚合物锂电池，能满足单次 7 小时续航，配合充电仓可以使用 24 小时。此外，绿联 T3 耳机支持快充，充电 10 分钟即可听歌 1 小时，充满电仅需 1.5 小时。

IT之家获悉，绿联 HiTune T3 耳机支持 IPX5 防水级别，标配四种尺寸的耳塞套，结合人体工学的结构设计，保证佩戴牢固舒适。这款耳机目前已经开售，11 月 21 日至 23 日期间到手价 179.1 元。