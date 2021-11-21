中国移动联合产业共同发布 5G 地下移动通信网络白皮书

11 月 21 日，在武汉举办的中国 5G + 工业互联网大会上，中国移动主办了主题为“5G 矿山，掘进未来”的 5G + 矿山分论坛，中国移动联合华为技术有限公司、中国煤炭工业协会、中国矿业大学（北京）共同发布《5G 地下移动通讯网络（5G DMN）白皮书》。

期间，中国移动研究院无线与终端技术研究所副所长邓伟以《5G DMN，构建地下智能化综合性通信网络》为题进行演讲，对白皮书内容进行了全面阐述。该白皮书发布旨在联合产业合作伙伴共同构建地下智能化综合性通信网络，共筑 5G DMN 产业生态，助力我国矿山行业安全生产和智慧化发展。

中国移动研究院无线与终端技术研究所副所长邓伟

邓伟指出，矿业是国民经济的重要支柱产业，我国矿业年产值超过 6 万亿，GDP 占比超 7% ，其中煤炭生产占比超 70%，85% 来自地下。矿山领域具备极高的战略地位和经济价值。我国高度重视煤炭产业高质量发展，加速智慧煤炭矿山的建设并对 5G 智能矿山生态发展提出了明确要求。

但由于矿山行业环境制约趋紧、要素成本上升，地下矿山在智能化演进过程中面临环境特殊、多网并存、性能挑战、运维困难四大痛点：第一，地下矿山空间狭窄，环境特殊且存在安全隔爆要求，对地下网络的设备形态和网络覆盖面临挑战；第二，地下通信、视频、定位、语音、物联多张网络并存，数据采集和处理决策过于分散，不利于智能化发展；第三，地下安防监控、少人无人智能作业对网络性能提出较高要求；第四，地下系统繁多，管理困难，现场运维、统一运维面临挑战，驱使网络运营维护升级。

面对矿山地下网络的四大挑战，5G 网络的大带宽、低时延、广联接等特性给运营商及行业生态伙伴应对挑战提供了技术基础，同时基于中国移动与合作伙伴在矿山行业的 5G 专网部署经验，提出构建全新 5G 地下移动通信网络（5G DMN）及技术体系。

5G DMN 愿景是基于 5G 技术构建一张智能化综合性地下专用移动通信网络，移动通信运营商基于 5G DMN 在矿山等地下环境可为公众和企业提供移动通信服务。针对地下业务在无线传播环境的差异性和安全、可靠性等网络性能方面的特殊要求，5G DMN 网络通过构建连接泛在、性能极致、一网多能、运维极简的四大技术体系，支撑矿山实现感知、决策、操控等全智能化。

▲ 5G DMN 技术图谱

《5G 地下移动通信网络（5G DMN）白皮书》对四大技术体系及技术图谱做了详细介绍：

第一，连接泛在。一方面，通过设备定制和频谱灵活使用奠定网络覆盖的基础，通过多频协同、信号中继、移动式部署等弹性组网技术，实现连接随时随地、无处不在的目标；另一方面，为保障网络连续不间断，从升级设备可靠性到升级组网方案，5G DMN 基于分级可用性方案全面保障地下网络可用。

第二，性能极致。一方面，通过频谱资源灵活组合、上下行配比弹性调整和设备能力定制增强，全面提升网络上行容量和单用户峰值速率，构建 DMN 超级上行能力；另一方面，5G DMN 网络提供精准定位能力，满足矿区定位数据不出场的数据安全需求，通过 5G 及 5G 融合定位实现分场景不同精度的通信 + 定位一张网。

第三，一网多能。通过多网融合和云网业融合实现一网多能，提供本地优质连接 + 本地充足算力 + 本地丰富能力，打造基于 DMN 的融合一体数字底座，实现信息、管理、资源、服务融合贯通。

第四，运维极简。基于 5G 专网管理平台，提供设备状态监控、网络指标监控、能力开放等功能，基于自主化技术满足行业用户“自运维、自服务、自开发”需求，并基于网络数字孪生能力，加速 5G 网络与企业生产深度融合，赋能生产精细化管理运营。

基于以上四大技术体系，中国移动给出了分阶段技术路径，通过 2~3 年时间分阶段打造 5G DMN 技术能力：一阶段基础型 5G DMN 实现主要环节自动化；二阶段增强型 5G DMN 实现重点矿山固定和移动场景少人、无人化；三阶段全能型 5G DMN 实现各类煤矿基本智能化。分阶段的智能化演进图谱给 DMN 的实现提出了全面的技术规划。

最后，邓伟代表中国移动及相关产业提出 5G DMN 发展倡议：“从技术攻关、标准制定、产业推进和生态构建四方面共同推进 5G DMN 的发展和成熟，共创以矿山为代表的广阔的井下数智经济发展新空间，促进井下通信产业的范式变革。”

中国移动致力于成为网络强国、数字中国、智慧社会的主力军，愿积极联合华为、行业协会、龙头矿企、高校等产业合作伙伴构建 5G DMN 产业生态，政、产、学、研、用各界紧密合作，加快建设以 5G 为代表的信息基础设施和部署 5G 基础矿山网络，助力我国矿山行业安全生产和智能化快速发展。

《5G 地下移动通讯网络（5G DMN）白皮书》：点击下载