贵州省首套煤矿井下 5G 通信网络投入使用：4K 监控视频，接打 5G 高清视频电话

IT之家 11 月 18 日消息，据贵州日报报道，贵州省首套煤矿井下 5G 通信网络从 9 月投入使用至今，为金河煤矿搭建了一座连通井上井下的“安全桥”。

“我们用的是贵州省首套煤矿井下 5G 通信网络，摄像头是 5G 高清的，监控视频有 4K 分辨率，还可以接打 5G 高清视频电话。”金河煤矿矿长张仕红说。

和过去相比，网络带宽增加到 5 万兆，系统运行更顺畅，各联网系统的数据均能实时上传到调度中心，极大提升了煤矿生产调度的效率和安全性。

为积极响应国家智能化建设号召，六盘水恒鼎实业有限公司与中国联通六盘水分公司合作开展“5G+”项目，在金河煤矿开展首个煤矿井下 5G 网络试点，开展煤矿井下 5G 技术应用研究。

此次“5G+”项目分两期进行，计划在井下修建 17 个基站 (包括 2 个备用基站)，其中最低基站点位于井下 325 米。今年 9 月投入使用的 3 个基站是该“5G+”项目的一期工程。二期预计今年 12 月开工，明年 3 月建设完成，实现井下全覆盖。

随着机械化、智能化程度提高，煤炭生产调度对网络的要求越来越高。“井下机器人、综采综掘、智能化辅助系统 (智能操控皮带、瓦斯抽采、排水、通风等)、安全管理等，都需要高速率、低延时的网络支撑，而 5G 技术正契合这一需求。”

“5G 下井”后，煤矿内所有系统均可连接一张网，为数据实时更新、井下工作与地面控制中心实时交流、提高调度效率提供了保障。

以往，作为煤矿生产中最关键也最复杂的环节，综采综掘工作面需要多人操控；“5G 下井”后，采煤机运行更顺畅，自动化技术更完善，采煤效率提高的同时，更多井下工人解放了双手，作业安全性也大幅提升。

5G 网络建设完成后，六盘水市将进一步实施煤矿 5G + 智能采掘及生产控制、5G + 辅助驾驶、5G + 设备故障预判等应用，全面提升煤矿智能化水平，实现煤矿智能化减人增效的目标。