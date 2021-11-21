微软将为 Office 365 默认开启 Defender 功能，加强对所有用户的保护

IT之家 11 月 21 日消息，有外媒发现，微软已经更新了 Microsoft Defender for Office 365 安全功能，正在为 Office 365 推出 Defender 的内置保护。

IT之家了解到，这是一项针对 Office 的安全功能，可以自动启用推荐的设置和策略，以确保所有新用户和现有用户至少获得基础的保护。

适用于 Office 365 的 Microsoft Defender 可为 Office 365 企业电子邮件帐户提供自动攻击修复并保护它们免受各种威胁，包括企业电子邮件泄露和凭据网络钓鱼。

“一些安全控制被无意中忽略了，导致部分或所有用户无法得到完整的保护，”Office 365 高级项目经理 Sundeep Saini 称，“不打开这些关键保护功能可能会导致用户无意中接收到网络钓鱼邮件等恶意邮件。”

“我们正在为 Office 365 的 Microsoft Defender 引入内置保护，以自动将组织内的所有用户提升到安全保护的基本级别，”微软在 Microsoft 365 路线图上解释道。

启用该功能后，它将使用安全附件和安全链接保护租户中的所有现有和新最终用户免遭带有恶意附件和链接的网络钓鱼电子邮件，而无需管理员执行任何操作。

向全球订阅用户推出

这种新的默认安全功能旨在弥补企业保护覆盖范围的差距，并通过降低违规风险来改善组织的整体安全状况。

推出后，内置保护还将自动保护添加到租户的新域中的使用，其中包含基本级别的安全链接和安全附件，从而减少保护新注册用户所需的时间。

“我们还将在启用内置保护策略之前发布在 Microsoft 365 Defender 门户中配置例外的选项，”Saini 补充道。

“虽然我们不推荐它，但我们认识到某些组织需要从内置保护中排除某些用户或组，管理员将有机会配置这些例外。”

据悉，这个新的默认安全功能预设将于本月开始推出，并将在年底前继续为全球用户提供标准配置，并于 12 月全面上市。