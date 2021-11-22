云南天文台发现轨道不共面的“三胞胎”三星组成的特殊聚星系统

IT之家 11 月 22 日消息，据中国科学院官网，近日，中国科学院云南天文台双星与变星研究团队副研究员廖文萍和研究员钱声帮等在聚星系统中的密近双星研究方面获新进展。

研究人员现轨道不共面的“三胞胎”三星组成的特殊聚星系统，为探讨密近双星的形成和演化提供了天然的天体物理实验室。

研究人员利用云南天文台 1 米和 60 厘米望远镜对食双星天猫座 CN 进行了近五年的不间断监测，获得了天猫座 CN 的系列掩食极小时刻，并结合空间观测资料，对该系统的轨道周期变化进行了分析研究。

研究发现该食双星的掩食光变到达地球的时间呈现周期性变化（光时轨道效应），揭示了它们是物理上有联系的“三胞胎”三星系统，第三天体围绕中心食双星做偏心轨道运动。

通过对分光、测光和光时轨道效应的综合分析，研究人员发现第三天体与中心食双星的轨道不共面，第三天体轨道面与食双星轨道面间的夹角高达 65 度。该“三胞胎”三星系统子星间的不共面、偏心轨道和低金属丰度等特征表明天猫座 CN 能为聚星系统中密近双星的形成提供重要信息，这也是当前聚星系统研究领域一个活跃且具有挑战性的课题。

IT之家了解到，该研究工作得到国家自然科学基金和云南省科技人才和平台计划的资助。