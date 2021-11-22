李在镕出狱后首次访美，投资者称此举表明三星将考虑推动大规模并购

北京时间 11 月 22 日早间消息，三星集团的第三代继承人李在镕即将前往美国访问。投资者认为，此举表明三星将考虑如何动用 1000 亿美元的现金储备。

8 月份，韩国总统文在寅以国家利益为由，同意提前释放李在镕。这是李在镕自那时以来的首次出国访问。李在镕因为贿赂而入狱，在此期间三星的现金储备大幅上升，因此被认为有能力像软银愿景基金一样推动大型并购交易。

三星上次进行大型收购是在 2016 年，当时该集团斥资 80 亿美元收购了美国汽车科技公司哈曼。随后，三星一直没有参与重塑科技行业的并购热潮。

IC Insights 的数据显示，过去 4 年，半导体行业的并购总额超过 2000 亿美元，其中 2020 年达到创纪录的 1180 亿美元。不过，目前英伟达以 540 亿美元的价格收购英国芯片设计公司 ARM 的交易正受到监管机构的威胁。

韩国 SK 证券分析师 Kim Young-woo 表示：“近年来，科技行业出现了大量并购，但三星并未参与其中。这是最高管理者应该关注的事情，但李在镕正忙于处理他的法律问题。”

李在镕因涉嫌金融犯罪还卷入了另一起案件。他此前已经会见了疫苗开发商莫德纳和美国电信运营商 Verizon 的首席执行官。预计他很快将宣布投资 170 亿美元美国新芯片工厂的选址，以争取在美国的更多业务。

在李在镕获释的不久之后，三星就宣布了一项 2060 亿美元的三年期投资计划，以扩大在芯片、生物制药、人工智能和机器人等领域的业务规模。

作为全球最大的存储芯片和智能手机厂商，三星此前乐观地表示，能够在三年内达成一笔“有意义规模”的交易，并透露该公司正积极关注包括人工智能、5G 和汽车在内的快速增长的领域。

然而投资者担心，由于缺乏明确的增长战略，三星已经输给了竞争对手。今年第三季度，三星的现金储备已经达到 1020 亿美元，远远超过英特尔的 79 亿美元和台积电的 310 亿美元。

一名了解三星的行业人士表示：“三星的净现金超过 100 万亿韩元，如果三星不打算将这些现金用于业务扩张，那么股东们将希望公司能返还更多现金。”

由于担心 2022 年 NAND 和 DRAM 芯片供过于求，三星股价今年下跌了超过 10%。美国对冲基金 Dalton Investments 分析师詹姆斯・林（James Lim）表示：“他们持有的现金太多，未能高效地配置资本。”“有人担心，三星可能在存储芯片的竞争中落后，而投资者似乎也不相信，三星能在其他领域成为领头羊。”

三星拒绝对此说法置评。但接近该公司的人士表示，三星有信心创造充足的股东价值。

三星极为谨慎的做法在一定程度上是因为，自 2014 年李在镕掌管三星以来，他需要稳定公司的管理层。此外，在并购方面的糟糕经历，以及对可能的反垄断问题的担忧，也是导致三星对大规模收购犹豫不决的原因。

基金经理们表示，三星高管们被 1995 年收购 AST 的经历困扰。三星当时努力将这家美国电脑公司融入自己的企业文化，但却导致了本地人才的大规模流失。最近，三星也在尝试扭转哈曼不断下滑的盈利能力。

分析师认为，三星需要在芯片代工领域进行收购，扩大为其他公司代工非内存芯片这个利润丰厚的市场。三星在这个市场一直落后于台积电。

里昂证券驻首尔研究负责人 Paul Choi 表示：“对三星来说，收购一家非内存公司非常重要。三星是内存芯片的全球领先者，但非内存芯片市场要大得多。”

熟悉三星战略的人士表示，在电信和人工智能领域，三星可能会关注高度专业化的公司，协助其开发无线网络，以及推进消费电子产品的互操作性。

不过，一位曾经为出售多家科技公司提供咨询的硅谷资深风险投资人士表示，创业者通常不想与三星等保守的大公司合作，这将影响三星达成交易的能力。他说：“对很多创业者而言，企业风投被认为是保底，即使是三星这样在科技行业有相当大知名度的公司。他们总是担心，无法与母公司保持一致，而且母公司有可能没有真正考虑过，如何在整体布局中使用你的技术。”