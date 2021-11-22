国外的一些酷小孩又流行戴有线耳机了

11 月 22 日上午消息，戴 AirPods 这样的的无线耳机已经不流行了？ 近日，《华尔街日报》发表了一篇名为《为什么酷小孩都用上了有线耳机》（Why Cool Kids Are Wearing Wired Headphones）的文章，其中提到了近期数码产品的复古行为。

▲ 一些国外的模特/网红的街拍加速了“有线耳机运行”的流行

据这篇文章报道，AirPods 已经“变得太流行了”。因此，物极必反，一股反潮流的风潮正在兴起，一些国外的模特/网红引领了这股风潮。如 Bella Hadid，Lily-Rose Depp 和 Zoë Kravitz 等都在他们的社交网络上大秀有线耳机。

时尚年轻名人都被拍到戴着有线耳机在城里大摇大摆地走来走去。一个名为 @wireditgirls（有线女生） 的 Instagram 帐户出现，专门收集这些街拍。TikTok 上的潮人也在录制类似的视频。

潮流就是这么反复循环，当然，AirPods 之类的无线耳机贵也是一个原因，一些外媒认为，如果买不起 129 美元起步的 AirPods，那确实不如用更便宜的有线耳机，至少听起来比买个山寨 AirPods 体面多了。

如果再加上点流行因素助推，收入有限的年轻人显然更愿意附和。

另外，有线耳塞比无线耳塞更不容易的丢失，也没有充电的问题，这些是比较实用的。

还有一种说法是 AirPods 的无线辐射会伤害你 —— 即便很多机构都说这点蓝牙辐射根本没问题。

《华尔街日报》与 @wireditgirls 帐户的运营者 Shelby Hull 进行了交谈。她说，有线运动是“Tumblr 时代浪漫和复兴”的一部分，人们将音乐视为一种整体审美体验，而不仅仅是实际消费，Hull 说。“（现有耳机这种）低保真技术更多地被视为一种审美体验，它促成了这种很酷的因素。”