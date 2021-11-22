苏宁易购发全员信：不回避问题也不轻信谣言，力争 11 月 EBITDA 转正

IT之家 11 月 22 日消息，今日苏宁易购发布致全体员工信称，双十一销售目标全面完成，力争实现 11 月 EBITDA（税息折旧及摊销前利润）转正。

全员信还透露，已经为 10 月达成销售目标的 2464 名员工兑现奖励。此前，苏宁易购出台了《关于 2021 年 10-12 月销售达成考核激励的修订方案》，明确四季度销售任务、利润目标和重点工作任务。

苏宁易购董事长黄明端和总裁任峻在信中表示近半年来，集团遭遇到前所未有的困难，但号召全员“不回避问题，也不轻信谣言”，把全部精力投入客户服务和销售提升，按既定的方向扎实前进。

“从谷底往上爬，不管哪个方向都是上坡。在爬坡过程中，是每一个人的努力，汇聚成集团前进的动力。”苏宁易购号召全员“不回避问题，也不轻信谣言”，把全部精力投入客户服务和销售提升，按既定的方向扎实前进，在双十二大促、圣诞、元旦和春节等几场年终大促中再接再厉。

IT之家附内部信全文：

致苏宁易购全体员工信

各位兄弟姐妹，

双十一已经告一段落，在这场决胜四季度的关键战役中，我们各项销售指标持续向好，线下电器店、零售云、易购主站和猫宁等主要渠道均全面完成目标。取得这样的战绩，离不开每一位兄弟姐妹的努力和坚守，是大家顶住压力，敢于冲锋，才让我们离目标更近。集团感谢大家的付出！

同时，恭喜 2464 位兄弟姐妹超额完成 10 月份的销售目标！ 集团已经按计划兑现奖励，让我们为这 2464 位兄弟姐妹鼓掌。

从谷底往上爬，不管哪个方向都是上坡。在爬坡过程中，是每一个人的努力，汇聚成集团前进的动力。

近半年来，集团遭遇到前所未有的困难，但在省市政府、各产业投资人及各方合作伙伴的积极支持下，从 8 月起流动性逐步好转，9 月下旬、10 月销售收入实现环比快速增长，双十一全面完成销售目标。当前，我们的目标非常明确 —— 力争实现 11 月 EBITDA（税息折旧及摊销前利润）转正，这对易购来说将是一个重要转折点。

接下来，让我们把全部精力投入客户服务和销售提升，不回避问题，也不轻信谣言，按既定的方向扎实前进。随着双十二大促的开启，将进入圣诞、元旦和春节等几场年终大促的关键时期，大家要再接再厉。

前进的号角已经吹响，我们一起拼！

苏宁易购集团

董事长 黄明端

总裁 任峻

2021 年 11 月 22 日