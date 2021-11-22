研究：宇航员长期与世隔绝会出现“脱离现象”

北京时间 11 月 22 日消息，据国外媒体报道，在长期太空任务中，宇航员与任务指挥中心之间的沟通存在延迟，并且需要与少数组员长期相处。一项新研究显示，宇航员与外界的沟通越困难，沟通的欲望就越低，这种情况叫做“脱离现象”。虽然可以增强团队凝聚力和团结精神，但与任务指挥中心脱离联系的影响可能是致命的。

你与人分离最久的一次是哪次？不是独自待在家看几天电视的那种分离，而是真正的与世隔绝。毕竟，就算你有一段时间见不到亲朋好友，也总免不了与他人相遇。你会在遛狗时向路人微笑致意，会从本地咖啡馆买咖啡，会向公交司机表示感谢，会从外卖小哥手中接过餐食。总之，我们极少有在很长一段时间里一个人都见不到的经历。

这是我们与生俱来的特性。纵观人类历史，我们一直都是群居而生，并且从生物结构上就适合与他人沟通交际。我们需要与他人建立联系。那么，当我们无法与其他人联络时，会发生什么呢？如果将我们与他人隔绝开来，会对我们的思维产生怎样的影响呢？

多亏俄罗斯联邦科学中心最近的一项研究，我们如今也许离答案又近了一步。

太空：孤独的疆域

你在独自飞往其它星球的过程中，能做的事其实并不多。此次研究指出，随着你离地球越来越远，“沟通延时会不可避免地影响组员从任务指挥中心获得的远程心理支持的有效性。”此外，出于太空任务的效率考虑，太空飞船上多半不会安装宽屏电视和跑步机。因此，这些长期任务的组员只能和其他宇航员一起度过漫长的时光，还要花很长时间与自己的思想独处。

2007 至 2011 年间，曾有过一项名叫“火星 500 项目”的研究，让六名男性组员在模拟太空任务环境中待了 520 天。结果发现，随着受试者们与外界联系越来越少，他们身上出现了所谓的“脱离现象”。

到了最后，由于难以得到任务指挥中心的信息，该项目组员只能依赖自己的判断或决策。他们自己做的决策越多，任务指挥中心在他们眼里就越多余。随着孤身一人的时间越来越长，他们会变得越来越独立，最后彻底丧失了对外界的信任，对指令也表现得越来越抗拒。

天狼星项目

此次研究团队想考察“星际任务中各种不利因素对组员沟通行为的影响，比如长期与世隔绝、沟通延时、压力、团队凝聚力、性别差异等等”。为此，他们设计了一项名叫“天狼星-19”的研究。这次“飞行舱模拟”项目成员包含三男三女，其中四人为俄罗斯人，二人为美国人，需要在与世隔绝的环境下生活 120 天。与外界的唯一沟通便是与任务指挥中心之间的交流。

在研究刚开始的十天里，组员和任务指挥中心之间的联络还比较频繁，共交流 320 次，总时长 11 小时。在接下来的 100 天里，沟通开始出现延时，次数也变得有限。但在最后 10 天里，尽管与任务指挥中心之间的联络重新变得容易起来，但总共只进行了 34 次沟通，总时长只有 1 小时 17 分钟。

改变的不仅仅是沟通的数量。有一半的组员都出现了“整体情绪减少”的情况，还有一名组员“负面情绪显著增多”。（但需要指出的是，有一名组员的心情似乎还颇为愉快。）

研究发现，组员与他人的互动存在性别差异。女性组员倾向于用幽默和“对情况进行积极评估”来应对艰难时刻，而男性则往往“在出现问题时借冲突实现管制”。女性表现出的快乐和悲伤更多，男性则“更容易表现出愤怒”。

不过有一点或许不那么令人意外。在 120 天的实验期间，各组员在许多指标上的表现都变得越来越接近。例如，在研究刚开始时，组员与任务指挥中心之间的沟通方式各有不同；但在研究接近尾声时，他们的沟通方式却变得相似了许多，“对其他组员的描述也更接近于自身”。

与世隔绝及“脱离现象”

此次研究还发现，当组员被迫在与世隔绝、且心理压力巨大的环境中共事时，团队之间的关系会变得更加紧密，也更依赖彼此。虽然这是件好事，但在开展长期深空任务时，这种对外界帮助的方案和抗拒有可能造成致命后果。