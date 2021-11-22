“人人影视字幕组”侵权案一审宣判：被告人梁永平获刑三年六个月

IT之家 11 月 22 日消息，根据上海市第三中级人民法院消息，2021 年 11 月 22 日，上海市第三中级人民法院（以下简称上海三中院）公开开庭审理了上海市人民检察院第三分院提起公诉的被告人梁永平涉嫌犯侵犯著作权罪一案，并当庭作出一审判决，以侵犯著作权罪判处被告人梁永平有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百五十万元；违法所得予以追缴，扣押在案的供犯罪所用的本人财物等予以没收。

经审理查明，自 2018 年起，被告人梁永平先后成立武汉链世界科技有限公司、武汉快译星科技有限公司，指使王某航（另案处理）雇佣万某某、徐某、熊某、姜某某、田某、温某、文某、王某如、胡某某、阳某某（上述人员均另案处理）等人作为技术、运营人员，开发“人人影视字幕组”网站及 Android、IOS、Windows、MacOSX、TV 等客户端，由谢某洪（另案处理）等人组织翻译人员，从境外网站下载未经授权的影视作品，翻译、制作、上传至相关服务器，通过所经营的“人人影视字幕组”网站及相关客户端向用户提供在线观看和下载服务。

IT之家了解到，经审计及鉴定，“人人影视字幕组”网站及相关客户端内共有未授权影视作品 32,824 部，会员数量共计约 683 万。期间，被告人梁永平以接受“捐赠”的名义通过涉案网站及客户端收取会员费；指使谢某翔（另案处理）以广西三江县海链云科技有限公司等公司的名义，对外招揽广告并收取广告费用；指使丛某某（另案处理）对外销售拷贝有未授权影视作品的移动硬盘。经审计，自 2018 年 1 月至案发，通过上述各渠道，非法经营额总计人民币 1,200 余万元。2021 年 1 月 6 日，被告人梁永平在其居住地被公安人员抓获归案，到案后如实供述了犯罪事实。

上海三中院经审理认为，被告人梁永平以营利为目的，未经著作权人许可，复制发行他人作品，属于有其他特别严重情节，其行为已构成侵犯著作权罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人梁永平起主要作用，系主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人梁永平到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人梁永平到案后自愿认罪认罚，并预缴了部分罚金，可以从宽处理。综合本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度等，决定对梁永平从轻处罚，遂作出上述判决。