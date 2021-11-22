中国信通院发布《移动互联网应用程序（App）个人信息保护治理白皮书》

IT之家 11 月 22 日消息，据中国信息通信研究院消息，近年来，工业和信息化部连续部署开展 App 侵害用户权益专项整治行动，大力推进电信和互联网领域 App 个人信息保护治理工作，在个人信息保护方面探索出新的治理模式，取得显著进展。为充分总结成效经验，在工业和信息化部指导下，中国信息通信研究院组织编写了《移动互联网应用程序（App）个人信息保护治理白皮书》。

▲ 来源：中国信息通信研究院

IT之家了解到，《移动互联网应用程序（App）个人信息保护治理白皮书》核心观点为：

1、App 个人信息保护治理的重要性紧迫性日益凸显。进入数字经济时代，技术发展日新月异，不仅极大地扩展了个人信息收集使用的规模，也加剧了个人信息泄露、滥用的风险，App 侵犯用户个人信息问题尤为突出。

2、我国 App 个人信息保护治理工作取得显著成效。近年来，工业和信息化部坚持依法治理、标准规范、技术治理和专项整治，大力推进电信和互联网领域 App 个人信息保护治理工作。截止目前，App 专项整治行动共开展 21 批，对 5406 款 App 发出整改通知，公开通报 2049 款整改不到位的 App，下架 540 款仍存在问题的 App。

3、纵深推进 App 个人信息保护治理工作。移动互联网行业发展变化快，新情况新问题不断出现，需要持续纵深推进 App 个人信息保护治理工作。应坚持以人民为中心的发展原则，落实相关法律法规要求，补齐制度短板，完善治理机制，推动形成政府、企业、相关社会组织、公众共同参与 App 个人信息保护的良好环境，为经济社会高质量发展提供有力支撑。

▲ 来源：中国信息通信研究院

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