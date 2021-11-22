爆料称 OPPO 有意进军印度电动汽车市场，预计 2024 年推出

IT之家 11 月 22 日消息，小米此前已经公开宣布将推出电动汽车，华为在电动汽车方面也有诸多涉足，另外苹果的电动汽车传闻一直不断，现在 OPPO 被曝也要涉足电动汽车领域。

据 91Mobiles 报道，消息称 OPPO、realme 和一加正致力于在印度推出电动汽车，上述品牌已经为各种汽车产品在印度申请了商标，包括电动汽车和无人驾驶汽车。91mobiles 现在从爆料人士 Mukul Sharma 那里获悉，OPPO 在印度的电动车计划确实是真实的，而且该公司已经开始了这方面的规划工作，OPPO 电动汽车的推出预计在 2023 年底至 2024 年初。

不过，目前还没有关于 OPPO 电动汽车的技术或硬件细节，但 91Mobiles 推测，随着研发的不断发展，该公司可能会向我们透露更多的细节。OPPO 是否会与第三方制造商合作生产，还是会将部件外包并在内部生产电动车，这一点还有待观察。

印度的电动汽车领域已经出现了很大的增长，本财政年度上半年（4 月至 9 月）的销售数字为 6,261 辆，比整个去年财政年度的 5,905 辆还要高。去年同一时间，即从 2020 年 4 月到 2020 年 9 月，印度市场的电动汽车销售数字为 1872 辆，同比增长高达 234%。FAME II 倡议下的个人补贴以及各邦和中央政府的福利，进一步帮助了增长。

截止发稿时 OPPO 官方并未对此做出回应。