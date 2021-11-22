百度、中信银行合营企业违反《反垄断法》，各自被顶格处罚 50 万元

IT之家 11 月 22 日消息，近日，国家市场监管总局公布了一则行政处罚决定书。决定书显示，由福建百度博瑞网络科技有限公司以及中信银行新设的合营企业中信百信银行股份有限公司因违反《反垄断法》相关规定，涉嫌未依法申报违法实施经营者集中案进行立案调查。

国家市场监管总局称，基于调查情况和评估结论，决定分别对百度、中信银行罚款 50 万元，系顶格处罚。该处罚决定书文号国市监处罚〔2021〕79 号，于 11 月 20 日公开发布，处罚时间是 11 月 15 日。

有媒体指出，该罚单被行业视为银行业反垄断第一案。

IT之家了解到，2015 年 11 月，百度与中信银行签订协议，共同设立中信百信银行。该行于 2017 年 9 月 5 日成立，是我国首家法人独立直销银行，百度和中信银行分别持有其 30%、70% 股权。

行政处罚决定书显示，根据《反垄断法》《经营者集中审查暂行规定》，国家市场监督管理总局于 2021 年 8 月 12 日，对百度与中信银行新设合营企业涉嫌未依法申报违法实施经营者集中案进行立案调查。

经查，该案构成未依法申报违法实施的经营者集中，但不具有排除、限制竞争的效果。国家市场监管总局按照《中华人民共和国行政处罚法》的规定，向百度、中信银行送达了《行政处罚告知书》，告知当事人拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有的陈述、申辩、要求听证的权利。

对此，百度、中信银行在规定期限内没有提出陈述、申辩意见或要求举行听证。本案现已调查、审理终结。