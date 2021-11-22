Facebook 员工对领导层失去信心，愿长期留任的不到一半

北京时间 11 月 22 日晚间消息，据报道，一项内部调查显示，Facebook（已更名为 Meta）员工对公司的领导层逐渐丧失信心，只有不到一半的人对他们的留任意向做出了积极的回应。

这项内部调查名为“Pulse”（脉搏），每年进行两次，旨在评估公司员工的情绪。而最新的调查结果（本月刚刚发送给员工）显示，在经历了一系列危机后，Facebook 正面临着潜在的员工“大逃离”。

在第一部分该调查中，当被问及“员工对直属经理的看法”时，员工们给出了一致的好评，无论在“人员”、“协作”，还是“团队影响力”方面。但在员工对 Facebook 的感受”，以及“员工在公司的个人经体验”方面，调查结果则不那么乐观。

在第二部分调查中，关于“员工对 Facebook 的感受”，“积极回应”的比例为 65%，较今年早些时候的调查下降了 2 个百分点。关于员工对公司的领导层（领导力）的信心，“积极回应”的比例下降了 7 个百分点，降至 49%。

关于“留任意向”，只有 47% 的员工给出了“积极回应”，较今年早些时候的调查下降了 2 个百分点。对公司持“乐观”态度的比例为 51%，较今年早些时候的调查下降了 11 个百分点。而对公司感到“自豪”的比例，下降了 7 个百分点 ，至 55%。

在第三部分调查中，即“员工在公司的个人经体验”方面，“积极回应”的比例仅为 61%，较上一次调查提高了 1%。只有不到一半的员工在“工作/生活”这一调查类别中，做出了“积极回应”，尽管与上半年相比上升了 5 个百分点。

对此，Facebook 一发言人表示：“反馈是我们文化的核心部分，我们会定期对员工进行内部调查，从而了解我们在哪些方面做得很好，哪些方面需要改进。在出现下降的领域，我们将聆听他们的声音，认真对待他们的反馈。最重要的是，我们正在采取行动。”