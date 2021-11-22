欣旺达：在 VR 项目方面已有布局，重点聚焦工程创新

11 月 22 日，欣旺达在互动平台表示，公司目前有 VR 技术研发团队，重点聚焦在工程创新方面，如 VR 力触觉交互产品的研发与应用上，其次公司有做 VR 代工，主要是做 VR 眼镜及相关外设配件，如 VR 头盔、手柄、电池及一体化代工。

PVDF 方面，欣旺达指出，公司现阶段已导入多家进口及国产供应商，未来会根据市场需求的需求进行采购。

有关，青海盐湖的探测情况，欣旺达称，目前公司在青海东台吉乃尔盐湖拥有的是探矿权，相关探矿工作仍在进行中，相关储量及品质存在不确定性。公司向原材料上游布局战略参股的企业具备盐湖提锂的相关技术。

据悉，公司出货的手机电池主要是锂离子电池，暂未有手机太阳能电池。

此外，欣旺达表示，公司使用的 BMS 芯片测试设备国产和进口的都有，未来使用国产还是进口设备，看客户需求进行调整。

不久前，欣旺达定增结果出炉，发行价为 41.90 元/股，募资 39.15 亿元，其中朱雀基金获配 5 亿元，易方达、瑞银、巴克莱等知名机构也参与了此次定增。

公开资料显示，欣旺达是国内知名锂离子电池模组制造商，其主要从事锂离子电池模组研发制造业务，主要产品为新能源领域的锂离子电池模组，还涵盖锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件、智能制造类 (含自动化设备) 等多个领域。