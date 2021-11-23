Zoom 第三季度营收 10.508 亿美元，净利润同比增长 72%

北京时间 11 月 23 日消息，据报道，视频会议软件开发商 Zoom 今日公布了该公司的 2022 财年第三季度财报。报告显示，Zoom 第三季度总营收为 10.508 亿美元，与去年同期的 7.772 亿美元相比增长 35%；归属于公司普通股股东的净利润为 3.403 亿美元，与去年同期的 1.984 亿美元相比增长 72%；不按照美国通用会计准则的净利润为 3.384 亿美元，相比之下去年同期不按照美国通用会计准则的净利润为 2.972 亿美元。

Zoom 第三季度业绩以及第四季度和 2022 财年业绩展望均超出华尔街分析师预期，推动其盘后股价小幅上涨不到 1%。

业绩概要：

在截至 2021 年 10 月 31 日的这一财季，Zoom 归属于公司普通股股东的净利润为 3.403 亿美元，与去年同期的 1.984 亿美元相比增长 72%；每股收益为 1.11 美元，相比之下去年同期为 0.66 美元。

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出和相关工资税、并购相关支出、来自战略投资的净收益以及参与证券的未分配盈利），Zoom 第三季度调整后净利润为 3.384 亿美元，每股收益为 1.11 美元，相比之下去年同期的调整后净利润为 2.972 亿美元，每股收益为 0.99 美元，这一业绩超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，23 名分析师此前平均预期 Zoom 第三季度每股收益将达 1.09 美元。

Zoom 第三季度总营收为 10.508 亿美元，与去年同期的 7.772 亿美元相比增长 35%，也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，22 名分析师此前平均预期 Zoom 第三季度营收将达 10.2 亿美元。

Zoom 第三季度营收成本为 2.710 亿美元，相比之下去年同期为 2.587 亿美元。Zoom 第三季度毛利润为 7.798 亿美元，相比之下去年同期为 5.185 亿美元。

Zoom 第三季度总运营支出为 4.889 亿美元，相比之下去年同期为 3.262 亿美元。其中，研发支出为 9850 万美元，相比之下去年同期为 4260 万美元；销售和营销支出为 2.937 亿美元，相比之下去年同期为 1.902 亿美元；总务和行政支出为 9670 万美元，相比之下去年同期为 9350 万美元。

Zoom 第三季度运营利润为 2.909 亿美元，相比之下去年同期的运营亏损为 1.922 亿美元。不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出和相关工资税以及并购相关支出），Zoom 第三季度调整后运营利润为 4.113 亿美元，相比之下去年同期为 2.908 亿美元。Zoom 第三季度运营利润率为 27.7%，不按照美国通用会计准则的调整后运营利润率为 39.1%。

客户指标：

总营收的驱动因素包括新客户获取和现有客户群的扩张。截至 2022 财年第三季度末，Zoom 拥有：

- 员工人数超过 10 人的客户总数约为 51.21 万个，与去年同期相比增长约 18%；

- 2507 个客户在过去 12 个月中贡献了超过 10 万美元的营收，与去年同期相比增长约 94%；

- 员工人数超过 10 人的客户过去 12 个月的净美元扩张率连续第 14 个季度超过 130%。

现金相关消息：

Zoom 第三季度来自于业务运营活动的净现金为 3.946 亿美元，相比之下去年同期为 4.115 亿美元。Zoom 第三季度自由现金流（计算方式为来自于业务运营活动的净现金减去购买物业和设备的支出）为 3.748 亿美元，相比之下去年同期为 3.882 亿美元。

截至 2021 年 10 月 31 日，Zoom 持有的现金、现金等价物和有价证券总额（其中不包括限制性现金）为 54 亿美元。

高管点评：

“在第三季度中，我们在自己的 Zoom Events 服务平台上举办了极其成功的用户活动 ——Zoomtopia。在这场沉浸式虚拟现实的多轨会议上，我们展示了 Zoom 如何将人们置于我们通信平台的中心，将他们的不同工作流连接到我们的技术中，从而实现超越企业内部协作的能力，并使他们能够通过 Zoom Events 和我们即将推出的视频参与中心与客户进行面对面的交流。我们还展示了办公桌轮用制、共享白板和智能画廊等创新，所有这些创新都是为了在一些公司测试重返办公室计划时，同时为同地协作和远程混合工作人员提供支持。”Zoom 创始人及 CEO 袁征表示。“通过创新和奉献，我们将继续为客户带来幸福。展望未来，我们预计今年的总营收将在 4.079 美元至 40.81 亿美元之间，同比增长约 54%，同时还可实现强劲的盈利和运营现金流增长。我们即将成为企业、个人和开发人员在灵活的混合工作环境中连接、协作和建设的不可或缺的平台。我们相信，我们的全球品牌、创新技术和庞大的客户基础使我们在未来处于有利地位。”

业绩展望：

Zoom 预计，2022 财年第四季度总净营收预计将达 10.51 亿美元到 10.53 亿美元，不按照美国通用会计准则的运营利润预计将达 3.610 亿美元到 3.630 亿美元，不按照美国通用会计准则的每股摊薄收益预计将达 1.06 美元到 1.07 美元，这一业绩展望超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，23 名分析师此前平均预期 Zoom 第四季度每股收益将达 1.05 美元，22 名分析师平均预期 Zoom 第四季度营收将达 10.2 亿美元。

Zoom 还预计，2022 财年总净营收预计将达 40.79 亿美元到 40.81 亿美元，不按照美国通用会计准则的运营利润预计将达 15.98 亿美元到 16.00 亿美元，不按照美国通用会计准则的每股摊薄收益预计将达 4.84 美元到 4.85 美元，这一业绩展望也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，28 名分析师此前平均预期 Zoom 全年每股收益将达 4.78 美元，27 名分析师平均预期 Zoom 全年营收将达 40.2 亿美元。

股价反应：

当日，Zoom 股价在纳斯达克常规交易中下跌 9.02 美元，报收于 242.28 美元，跌幅为 3.59%。在随后截至美国东部时间周一下午 5 点 10 分（北京时间周二早上 6 点 10 分）的盘后交易中，Zoom 股价上涨 0.79 美元，至 243.07 美元，涨幅为 0.33%。过去 52 周，Zoom 的最高价为 486.83 美元，最低价为 238.21 美元。