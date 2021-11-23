国产武侠单机游戏《天命奇御二》上架 Steam 发售：登顶国区销量榜，售价 88 元

IT之家 11 月 23 日消息，由甲山林娱乐股份有限公司开发并发行的国产武侠单机游戏《天命奇御二》昨日上架 Steam 发售，售价 88 元。

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作为 ARPG 游戏《天命奇御》的续作，《天命奇御二》接续前作角色养成、思考探索等要素外，采用无接缝地图，融入独特推理辩论及自由搭配武学玩法，创造出高自由度、写实的江湖世界，让玩家体验到不切换场景的实时战斗。

发文时，《天命奇御二》已登顶 Steam 国区销量榜，评价为“特别好评”。

IT之家了解到，《天命奇御二》游戏内容描写了不羁少年诸葛羽成长的故事。诸葛羽自小双亲早逝，长大后得知双亲对抗权臣亡故的事迹后，便早早立下志向要让陷害双亲之人负起应得之罪，并继承双亲铲除贪官、奸臣的遗志。

墨染判官笔 仗剑少年行

在游戏中玩家将扮演诸葛羽，体验扣人心弦的主线剧情和众多引人入胜的支线任务同时，更需倚靠你悉心搜集线索，寻找出各种蛛丝马迹，通过缜密的思考推理出关键线索，破解一桩桩情节扑朔迷离的奇案。并于最终时刻与各路人马互动推敲辩论，揭开案件谜底，找出真正的幕后黑手。

除此之外，在江湖历险观察探索，善用「出示」、「运劲」、「点燃」、「破坏」，将可挖掘出大量的传闻任务，不同的方式都可能衍生出的不同结果，这些结果将带给你脑洞大开的无限惊奇，更加激发你隐匿的冒险精神与童趣之心。

招式任意搭 武学创巅峰

高灵活高自由度的武学与养成模式，20 余种心法，结合八卦加点养成独特天赋线，上百种招式技能自由搭配与切换，延伸出数千种武林绝学玩法，开拓出属于你的武学巅峰之路！即时战斗机制融合自由配招与武学套路切换，让你在面对敌人时有了更多的战术选择，酷炫的招式和良好的打击手感带来酣畅淋漓，爽快十足的战斗体验！

恣意江湖游 快意解恩仇

高自由度的世界赋予更多探索的可能性，无接缝的地图设计，过场载入不费时，在开放的武侠世界自在遨游、自由探索、恣意解恩仇。行经古色古香的亭台楼阁，人声鼎沸的市井小巷，景色壮丽的山河湖海，结交江湖豪杰红颜知己，勾勒出一个宏大自由的武侠世界。行走江湖时，还可以在野外钓鱼，同棋手对弈围棋，或是在炉火旁烹饪菜肴。甚至于还可以向商队购买建筑，过上安逸舒适的田园收租生活。

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